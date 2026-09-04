Servette aurait pu, Servette aurait dû... Il est l'heure pour les Grenat de passer au présent et de marquer des points importants, sans conditionnel. La défaite à Lugano jeudi (1-0) a symbolisé exactement cette différence entre vouloir et pouvoir.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La vie aurait été plus simple pour Jocelyn Gourvennec ces prochains jours si le coup de tête de Kingstone Mutandwa à la 86e avait trompé David von Ballmoos. Servette aurait gagné dans le nouveau Cornaredo, la saison serait lancée, les recrues en cours d'intégration et les Grenat pourraient monter en puissance.

Mais voilà: le gardien des Bianconeri avait bien anticipé, a sauvé son équipe sur ce coup et, sept minutes plus tard, Albian Ajeti trompait Edvinas Gertmonas de l'autre côté du terrain après une action que l'on qualifiera gentiment de litigieuse, la main de Beckham Castro ayant bel et bien eu un contact avec le ballon. Le but de Brighton Labeau la veille face à Lausanne a été annulé pour à peu près la même chose, faut-il bien constater.

Mais le fait est que les matches de Servette s'écrivent au conditionnel depuis le début de la saison. Servette aurait pu. Servette aurait dû. Et qu'il est largement l'heure de passer au présent.

Edvinas Gertmonas fait des arrêts, mais...

La partie a donc tourné en faveur du FC Lugano et il est également juste d'écrire que la victoire tessinoise n'a rien d'illogique au vu de la deuxième mi-temps. Les joueurs de Mattia Croci-Torti ont dominé les Grenat et auraient pu faire la différence avant, s'ils avaient été un peu plus précis, comme Uran Bislimi, ou qu'Edvinas Gertmonas ait été moins en réussite.

Un mot sur le portier lituanien du SFC: il a fait des arrêts ce jeudi au Tessin, ce qui est ce qu'on demande à un gardien. Il ne peut pas être blâmé pour la défaite, c'est un fait, mais son style peu académique a toutefois de quoi interroger. Il possède des qualités évidentes, et sa relance à la main de septante mètres, sans exagérer le moins du monde, peut être une arme de contre-attaque, mais il n'est aujourd'hui pas un gardien rassurant pour un club de Super League, qui plus est ambitieux.

A-t-il besoin d'un temps d'adaptation? Peut-être. Et peut-être que ce match de jeudi peut l'aider au niveau de la confiance, mais la plus-value par rapport à la saison dernière ne saute pas aux yeux en ce moment, pour rester mesuré. Le temps, toujours lui, apportera la réponse.

Sauf que du temps, Servette n'en a déjà plus. Ou plus beaucoup. C'est cruel, c'est injuste, parce que le mercato n'est pas encore terminé, mais c'est la vie du football suisse. Après six journées, le SFC est hors de son premier objectif, le top 6, et Jocelyn Gourvennec a des circonstances atténuantes, bien réelles, avec ce mercato offensif très tardif. Il lui faut le temps d'intégrer Kingstone Mutandwa, David Datro Fofana et, peut-être bientôt, Dereck Kutesa. Il avait commencé ce travail avec Mathis Lambourde, mais celui-ci est blessé. Ne pas le voir, ou ne pas le dire, serait injuste pour le coach breton. Tout comme de ne pas souligner que Servette a été convaincant en première mi-temps ce jeudi à Lugano et que Samuel Mraz avait le droit d'envoyer son penalty de la 20e ailleurs que sur le chantier de l'ancien Cornaredo, à cent mètres de là.

Servette a une bonne défense, c'est un fait

«On a besoin d’incorporer ces nouveaux joueurs et de les aider à s’adapter. On a toute une attaque à refaire», a plaidé Jocelyn Gourvennec pour sa défense et celle de son groupe. Evidemment, il a raison, tout comme de souligner que Servette a la deuxième meilleure défense du championnat, derrière Lugano justement. «Le problème, c'est qu'on ne marque pas assez. Et le peu de buts que l'on prend a des conséquences, vu qu'on n'est pas efficaces devant...» Le fait est que la défense grenat est plutôt solide (Steve Rouiller a été plus qu'excellent ce jeudi), même si les buts encaissés depuis le début de la saison ont parfois fait peur. Que ce soit à Zurich ou à domicile face à Bâle, GC et Lucerne, l'adversaire a plus profité d'erreurs individuelles grenat ou d'errances collectives que de son propre talent.

Servette a perdu la maîtrise du jeu

David Datro Fofana et Kingstone Mutandwa sont entrés en jeu, grâce à l'efficacité et à la rapidité de l'Etat de Genève pour leur délivrer à tous deux leur permis de travail, et ces deux hommes sont amenés, à terme, à jouer un rôle de plus en plus important. «On a pu travailler une seule séance avec eux, pas longue...», a détaillé l'entraîneur du SFC. Ce manque évident d'automatismes offensifs n'explique cependant pas le délitement progressif du jeu grenat après la pause. Certes, Lugano en est à cinq victoires en cinq matches et perdre au Tessin n'est pas la honte la plus absolue, mais Servette n'a pas été bon après la pause.

«On n'a pas su gérer nos possessions de balle, on n'a pas gardé le ballon, pas assez fait courir notre adversaire. On voulait jouer vertical, c'est bien parfois, mais on aurait dû mieux alterner», a analysé avec justesse Jocelyn Gourvennec. A force de rendre le ballon systématiquement aux Tessinois, Servette a vu se multiplier les vagues, jusqu'à la dernière, dévastatrice. Et Pedro Naressi, pour ne citer que lui, ne gardera pas un grand souvenir de sa performance de ce jeudi.

«J'ai l'impression de répéter ça...»

A dire vrai, cette défaite à Lugano, qui aurait pu être plus lourde mais aurait aussi pu tourner autrement, est moins inquiétante que le vilain match nul face à Lucerne du week-end dernier. Mais elle est frustrante, car cette rencontre aurait pu accélérer le processus de reconstruction et qu'en raison du résultat, la pression à court terme va s'intensifier dans un club qui s'est fixé un cap clair et a des objectifs ambitieux. «Il nous a manqué encore un peu de qualité pour mieux finir. J'ai l'impression de répéter ça...», a grincé Jocelyn Gourvennec en salle de presse, jeudi soir, aux alentours de 23h.

La question est désormais: comment faire pour dire autre chose, dimanche après avoir affronté Saint-Gall? «Il faut qu'on arrive à trouver la solution. C'est mon job. On va la trouver», a promis l'entraîneur du SFC. Sans conditionnel.