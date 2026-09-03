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Tous deux présents à Lugano
Les deux renforts de Servette ont déjà reçu leur permis de travail!

Très bonne nouvelle pour le Servette FC! Ses deux derniers renforts, David Datro Fofana et Kingstone Mutandwa, ont reçu leur permis de travail en vitesse et sont à disposition de Jocelyn Gourvennec pour le match de ce jeudi soir à Lugano. Coup d'envoi à 20h30!
Publié: il y a 46 minutes
Les Servettiens défient Lugano ce jeudi dans le nouveau Cornaredo. Coup d'envoi à 20h30.
Photo: keystone-sda.ch
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Qui a dit que l'administration genevoise n'était pas aussi rapide que les ailiers du Servette FC? Les permis de travail des deux nouvelles recrues David Datro Fofana et Kinstone Mutandwa n'étaient pas espérés avant plusieurs jours, voire semaines pour les plus pessimistes des supporters grenat, et voilà que Jocelyn Gourvennec peut déjà compter sur ses deux nouveaux attaquants pour le match de ce jeudi soir à Lugano! L'Etat de Genève a donc été particulièrement efficace dans ce dossier, ce dont ne peut que se féliciter le SFC.

Les deux hommes peuvent donc prendre place sur le banc et se tenir prêts à entrer en cours de jeu ce jeudi. Coup d'envoi à 20h30 dans le nouveau Cornaredo. 

La composition du Servette FC: Gertmonas; Maceiras, Rouiller, Burch, Mazikou; Naressi, Cognat; Ouattara, Stevanovic, Njoh; Mraz.

Brack Super League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Young Boys
Young Boys
6
12
14
2
FC Lugano
FC Lugano
4
10
12
3
FC Bâle
FC Bâle
5
3
10
4
FC Lucerne
FC Lucerne
6
-3
8
5
FC St-Gall
FC St-Gall
5
-1
7
6
FC Thoune
FC Thoune
5
-5
7
7
FC Sion
FC Sion
4
1
6
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-1
6
9
FC Zurich
FC Zurich
6
-7
6
10
Servette FC
Servette FC
4
-1
4
11
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
5
-5
4
12
FC Vaduz
FC Vaduz
6
-3
3
Tour final
Tour de relégation
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