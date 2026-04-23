Les incidents survenus à Lausanne après la demi-finale de Coupe de Suisse ont des conséquences. La police tessinoise a interdit le potentiel match de barrage de Grasshopper à Lugano.

La police tessinoise interdit le match de barrage de Grasshopper à Lugano

La police tessinoise interdit le match de barrage de Grasshopper à Lugano

Florian Raz

Les débordements des supporters du GC à Lausanne placent le club dans une situation très délicate. Selon les informations de Blick, la police cantonale tessinoise a interdit à la ville de Lugano de louer le stade du Cornaredo aux Zurichois pour leur «match à domicile» de barrage. Grasshopper et le service des sports de Lugano avaient pourtant déjà conclu un accord, sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes. Cette autorisation a désormais été refusée, la police a donc mis son veto.

Résultat: une grande incertitude entoure l’organisation du match de barrage à domicile des Grasshoppers, prévu le 23 mai. Le Letzigrund, habituel stade des Sauterelles, ne sera pas disponible à cette date, en raison des préparatifs du concert de Metallica programmé le 27 mai.

Une solution consisterait à inverser l’ordre des matches et à jouer d’abord à domicile. Le match aller est en effet prévu le 20 mai, date à laquelle le Letzigrund serait encore libre. Mais un tel changement nécessite l’accord de l’adversaire, de la ligue ainsi que des autorités de sécurité, ce qui laisse encore planer le doute sur l’issue de ce casse-tête logistique.