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Les fans de GC furieux après la défaite en Coupe
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Scènes de chaos à la Pontaise:Les fans de GC furieux après la défaite en Coupe

Après le chaos de la Pontaise
La police tessinoise interdit le match de barrage de Grasshopper à Lugano

Les incidents survenus à Lausanne après la demi-finale de Coupe de Suisse ont des conséquences. La police tessinoise a interdit le potentiel match de barrage de Grasshopper à Lugano.
Publié: 13:29 heures
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La demi-finale de Coupe de Suisse entre le Stade-Lausanne-Ouchy et GC a donné lieu à des scènes de chaos.
Photo: keystone-sda.ch
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Florian Raz

Les débordements des supporters du GC à Lausanne placent le club dans une situation très délicate. Selon les informations de Blick, la police cantonale tessinoise a interdit à la ville de Lugano de louer le stade du Cornaredo aux Zurichois pour leur «match à domicile» de barrage. Grasshopper et le service des sports de Lugano avaient pourtant déjà conclu un accord, sous réserve de l’autorisation des autorités compétentes. Cette autorisation a désormais été refusée, la police a donc mis son veto.

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Résultat: une grande incertitude entoure l’organisation du match de barrage à domicile des Grasshoppers, prévu le 23 mai. Le Letzigrund, habituel stade des Sauterelles, ne sera pas disponible à cette date, en raison des préparatifs du concert de Metallica programmé le 27 mai.

Une solution consisterait à inverser l’ordre des matches et à jouer d’abord à domicile. Le match aller est en effet prévu le 20 mai, date à laquelle le Letzigrund serait encore libre. Mais un tel changement nécessite l’accord de l’adversaire, de la ligue ainsi que des autorités de sécurité, ce qui laisse encore planer le doute sur l’issue de ce casse-tête logistique.

Super League 24/25 - Championship Round
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
FC Thoune
33
38
74
2
FC St-Gall
FC St-Gall
33
24
60
3
FC Lugano
FC Lugano
33
12
57
4
FC Bâle
FC Bâle
33
6
53
5
FC Sion
FC Sion
33
16
52
6
Young Boys
Young Boys
33
5
48
Qualifications pour la Ligue des Champions
Qualification Ligue Europa de l'UEFA
Super League 24/25 - Relégation
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Lucerne
FC Lucerne
33
3
40
2
Servette FC
Servette FC
33
0
40
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
33
-10
39
4
FC Zurich
FC Zurich
33
-18
34
5
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
33
-25
27
6
FC Winterthour
FC Winterthour
33
-51
19
Barrages de relégation
Relégation
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