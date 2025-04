Le FC Sion devra lutter jusqu'au bout pour sa survie en Super League. Photo: keystone-sda.ch

Le FC Sion va-t-il revivre les malheurs d'il y a deux ans, lorsqu'il avait été relégué en Challenge League au terme d'une deuxième partie de saison lamentable? Cette question est sans doute sur les lèvres de nombreux suiveurs du football suisse, et avec raison: les Valaisans semblent incapables de sonner la révolte, de sortir de leur spirale négative enclenchée lors du premier match de l'année face à Grasshopper à la maison (défaite 0-1 à onze contre dix durant 90 minutes).

Lundi à Saint-Gall, les Sédunois ont concédé leur neuvième défaite de l'année en quinze rencontres. Un bilan inquiétant et famélique qui les place au dernier rang de Super League sur la séquence, six points derrière Yverdon Sport. De leur côté, Winterthour et Grasshopper ont respectivement accumulé sept et huit unités de plus.

«On n'est pas en crise»

L'avantage de treize points sur la lanterne rouge et de onze sur le barragiste provisoire a ainsi fondu comme neige au soleil. Au moment d'aborder les cinq dernières rencontres de la saison, Sion ne compte ainsi plus que six unités d'avance sur Winterthour (12e) et trois sur le duo Grasshopper (10e) et Yverdon (11e) alors qu'il devra encore affronter ces trois formations.

«On n'est pas en crise. C'est un championnat compliqué, dans lequel il faut batailler pour faire des points. Et en ce moment, on paie les moments où collectivement, on n'y est pas», assure cependant Numa Lavanchy, tourné vers la phase finale du championnat. «Notre forme du moment ne doit pas nous inquiéter. Quand il reste cinq matches dans la saison, cela ne sert à rien de regarder combien on en a gagné ou perdu. Il faudra tout donner sur ces matches. On est capables de gagner contre tout le monde. On l'a prouvé», poursuit le latéral, conscient malgré tout que la tâche sera ardue.

L'état d'esprit sera-t-il la clé du maintien?

«Il y aura de la crispation, l'enjeu sera de plus en plus important. Mais je pense qu'on a les ressources, on a le mental, on a les jambes et le cœur pour pouvoir se sortir de cette situation. Encore une fois, je le répète, on n'est pas du tout à genoux. On va continuer à travailler, ce groupe-là possède clairement les moyens de finir le championnat comme il le faut», lance Numa Lavanchy, lequel juge inutile de s'appuyer sur les événements d'il y a deux ans. «Ce sont deux situations complètement différentes.»

Pour cette fin de saison, ces trois semaines dont dépendront leur avenir, les Sédunois n'ont qu'un mot à la bouche: le travail. «Il faut continuer à travailler, à être discipliné et à avoir un bel état d'esprit, lance Ali Kabacalman. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. Ce sont les équipes qui seront les plus disciplinées et avec un bon état d'esprit qui vont se maintenir.»

«L’état d’esprit ne suffira pas»

De son côté, Didier Tholot estime néanmoins qu'il en faudra plus pour jouer en Super League la saison prochaine. «L’état d’esprit ne suffira pas, il faudra en faire plus. Et surtout marquer des buts, car on n'est jamais à l'abri d'en encaisser.» Pour cela, le technicien français aura sans doute besoin de Benjamin Kololli, son meilleur atout offensif en 2025, et d'Anton Miranchuk, dont le pied droit peut faire merveille, si tant est qu'il se trouve dans un bon jour.

Problème, ses deux joueurs sont actuellement à l'infirmerie. Si le Russe s'est blessé à la cheville à l'entraînement vendredi, le Chablaisien est sorti à la 40e minute de jeu face à Saint-Gall, touché à un mollet. «Je ne sais pas si c'est une crampe comme par le passé. Ou alors une lésion? on en saura davantage dès demain (ndlr: lundi). Pour Anton, on verra cette semaine. Notre prochain match est dans 10 jours et il sera certainement apte», commente Didier Tholot.

Sion jouera trois fois à domicile

«Je pense que ça va nous faire du bien d'avoir une petite pause. Nous allons pouvoir bien travailler sur l'adversaire qu'on va rencontrer et qu'on va connaître prochainement. Ça va être dix jours intenses», reprend Ali Kabacalman, assurant que l'équipe doit se recharger mentalement et physiquement.

Pour terminer, le FC Sion aura l'avantage de recevoir trois fois: Zurich (4 mai), Saint-Gall (13 mai) et Grasshopper (17 mai). Les Valaisans se déplaceront ainsi à Yverdon (10 mai) et termineront à Winterthour le 22. Une bonne nouvelle puisque l'équipe de Didier Tholot s'est jusqu'à présent montrée plus efficace à Tourbillon que sur la route: 1,56 point contre 0,65. «On connait les statistiques. Mais honnêtement, je ne suis pas quelqu'un qui me fie à ça, je m'en fous un peu. C'est vrai qu'à Tourbillon, on est un peu meilleurs, mais on peut faire des points à l'extérieur», assure le capitaine valaisan. Le terrain dira si Sion a vraiment les armes pour rester en Super League.