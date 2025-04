Anthony Baron a ouvert le score pour Servette avec une superbe frappe dès la 3e minute. Photo: keystone-sda.ch

Thibault Gilgen Journaliste Blick

Si les nombreux enfants présents à la Praille étaient conviés à une chasse aux œufs en ce lundi de Pâques, le Servette FC était quant à lui en quête de points à mettre dans son panier. La dernière victoire des Grenat dans cette Super League remontait en effet au 29 mars face à Lugano. Avec deux défaites puis un match nul dans le derby du Rhône ensuite, les Grenat s’attendaient à devoir batailler sur chaque ballon pour espérer revenir sur le leader bâlois.

Le tour pour le titre? Cela fait en réalité longtemps qu’il a débuté pour l’équipe de Thomas Häberli. Privé de quelques leaders, dont Steve Rouiller pour ne pas faciliter sa tâche, le SFC recevait un FC Lucerne qui le talonne au classement et qui arrivait au Stade de Genève gonflé à bloc après avoir écrasé Young Boys 5-0 le week-end dernier.

Un excellent départ

Pour le plus grand bonheur des supporters genevois, Servette n’a pas tardé à entrer dans son match. Dès la troisième minute de jeu, Miroslav Stevanovic obtenait un corner, bien tiré par Timothé Cognat. Idéalement placé à la réception, Anthony Baron envoyait une superbe frappe dans la lucarne de Pascal Loretz. La Praille pouvait croire en une résurrection pascale.

D’autant que, loin de reculer face aux assauts Lucernois, les Grenat continuaient à se projeter, à l’image de ce bon débordement de Stevanovic qui trouvait Varela au deuxième poteau (10e). Ce dernier manquait toutefois son affaire. Derrière aussi, les hôtes du jour pouvaient compter sur leur gardien Joël Mall, auteur d’une très bonne parade après la tête du lucernois Spadanuda sur corner. Face à la possession lucernoise, Servette opérait surtout par contres, une formule qui leur a souvent réussi cette saison. À la 24e, Stevanovic, encore lui, trouvait Antunes dans l’axe, mais Pascal Loretz disait non.

Alors que la rencontre était plaisante à suivre jusque-là, une dizaine de minutes sans séquence intéressante amenaient finalement à Lucerne de reprendre du poil de la bête. À la 39e, Joël Mall permettait à son équipe de rester dans le match grâce à une formidable parade face au capitaine du FCL Pius Dorn. Le portier grenat sortait à nouveau le grand jeu sur une dangereuse frappe lointaine de Kevin Spadanuda (44e). Dans l’ensemble, le SFC réalisait une excellente première mi-temps. Mais les visiteurs sortaient la tête de l’eau, au moment où leurs supporters faisaient enfin leur apparition dans le parcage du Stade de Genève.

Stevanovic transforme un pénalty

De retour sur le pré sous les fumigènes lucernois, Servette évitait de se perdre dans le brouillard après un pénalty sifflé par Monsieur Schnyder pour une faute sur Varela. À contre-pied, Stevanovic ne se faisait pas prier et doublait la mise pour les Genevois (55e). Quelques minutes plus tard, Pius Dorn trouvait la latte du but genevois (61e) avant que Cognat ne trouve le petit filet lucernois sur la séquence suivante, pas loin d'asséner le coup de massue pour les visiteurs.

Mais ces derniers sont au contraire revenus au score sur un pénalty transformé par Donat Rrhudani après une intervention de la VAR (71e). À 2-1, les 12'027 spectatrices et spectateurs de la Praille n'étaient logiquement pas encore sereins. Les Lucernois pouvaient créer le danger à tout moment et ont d'ailleurs bien failli égaliser dans le temps additionnel par Jakub Kadak avant que Monsieur Schnyder n'annule la réussite sur décision de la VAR, une faute ayant été signalée sur Mall. Genève poussait un grand ouf de soulagement.

Plus réaliste devant, plus solide derrière et finalement plus complet que son adversaire dans le jeu, le SFC retrouvait donc les joies de la victoire, étant désormais invaincu sur ses cinq dernières confrontations avec son adversaire du jour. Avec ce résultat, les Genevois s’offrent une dose de confiance bienvenue avant d’entamer le tour final. L’objectif y sera bien sûr le même que ce lundi: engendrer un maximum de point pour continuer de croire au titre.