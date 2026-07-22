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64 ans ou 130 ans?
Le maillot domicile du LS célèbre la victoire en Coupe de Suisse 1962

Le LS a dévoilé mercredi son nouveau maillot domicile pour la saison 2026/27. Celui-ci célèbre la victoire lausannoise en Coupe de Suisse 1962, mais aussi les 130 ans du club.
Publié: il y a 23 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 20 minutes
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Le LS dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison 2026/27.
Photo: @Lausanne-Sport
Blick Sport

Pour l'année de ses 130 ans, le Lausanne-Sport décide de fêter... les 64 ans de sa victoire en Coupe de Suisse 1962. «Soixante-quatre ans plus tard, alors que le club célèbre ses 130 ans, le FC Lausanne-Sport a choisi de faire renaître le maillot porté lors de cette finale», peut-on lire dans le communiqué. Et pourquoi pas?

Le club lausannois dévoile donc une tunique hommage à cette victoire en Coupe qui a changé le destin du LS. Tout en célébrant, quand même, ses 130 ans d'existence. Pêle-mêle, on retrouve sur ce maillot: un blanc cassé et des touches dorées qui célèbrent les 130 ans. Une large bande verticale bleue, emblématique du maillot porté en 1962. Un col à lacets, comme à l'époque. Mais aussi des hommages au Montriond FC et au FC Lausanne-Sport, les deux clubs qui ont formé l'actuel LS. On retrouve les dates fondatrices (1896, 1920 et 2003), ainsi que le logo du Montriond FC sur les épaules.

Le slogan accompagnant ce nouveau maillot domicile est le suivant: «1962 nous inspire. 2026 nous appartient. L'héritage nous oblige.» À remporter la Coupe de Suisse 2027?

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