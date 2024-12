Un petit Servette FC contraint au nul par Winterthour

Le Servette FC n'a pu faire mieux qu'un nul face à Winterthour ce dimanche. Photo: Urs Lindt/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Pour terminer l'année, les supporters grenat n'auront pas eu droit à un grand Servette FC, comme face à Lugano une semaine plus tôt (3-0). D'ailleurs, sans doute pas attirés par la venue de Winterthour et refroidis par la météo, les Genevois n'ont pas répondu à l'appel du club, qui proposait pourtant des billets à prix réduits.

Si le speaker annonçait 7058 spectateurs, ils semblaient être bien moins. Quoi qu'il en soit, ceux présents n'ont pas obtenu le spectacle escompté, leur équipe manquant d'idée et surtout de détermination.

Dixième but de la saison pour Kutesa

Il faut tout de même souligner que ce dimanche, Thomas Häberli était contraint de trouver des solutions puisque Timothé Cognat et Bradley Mazikou étaient suspendus, alors que David Douline sera encore absent pour plusieurs mois. «Je ne m'inquiète pas, je vais trouver les solutions», affirmait le coach grenat après la victoire 3-0 face à Lugano dimanche dernier. Celles-ci se sont nommées Théo Magnin au poste de latéral gauche, Anthony Baron dans l'axe du milieu et Julian von Moos sur l'aile droite, décalant Miroslav Stevanovic dans l'axe.

Le début de match des Servettiens confirmait dans un premier temps les choix de leur coach. Le SFC entrait bien dans la partie, combinait bien et finissait par trouver rapidement la faille par Dereck Kutesa, auteur sur le coup de son dixième but de la saison d'une frappe des 25 mètres (9e). L'on se disait alors que les Genevois étaient sur le point de vivre une nouvelle après-midi tranquille. C'était toutefois fois sans compter sur un FC Winterthour qui relevait progressivement la tête.

Servette se met en danger tout seul

Ou est-ce plutôt le SFC qui entrait soudainement dans la facilité? Sans doute un peu des deux. Et cela aurait pu lui couter cher. Si Matteo Di Giusto avait fait preuve d'un peu plus de lucidité, Antoine Baroan aurait pu se retrouver seul face au but vide et remettre les deux équipes à égalité dès la 24e. Mais au lieu de cela, la frappe du numéro dix a passé deux bons mètres à côté de la cage défendue par Jérémy Frick.

Les Grenat débutaient ainsi une phase longue de 20 minutes durant laquelle les visiteurs, aidés par les erreurs techniques de leurs adversaires, allaient se procurer plusieurs occasions plus ou moins franches de but. Il n'aurait ainsi pas été étonnant de voir les Zurichois inscrire un but ou plus. Mais au lieu de cela, c'est Stevanovic, en bonne position, qui a loupé le deuxième pour son équipe (44e). Les deux équipes rentraient donc au vestiaire avec des statistiques de tirs favorables aux joueurs d'Ognjen Zaric (4 tirs à 9, 1 cadré à 4).

Egalisation logique des Zurichois

Thomas Häberli était ainsi confronté à un nouveau défi à la pause: remonter son équipe en lui faisant comprendre qu'elle devra en montrer en deuxième mi-temps. Dès le début du second acte, il était encore une fois demandé au coach grenat de réagir. Julian von Moos, touché à la cheville, devait être remplacé. Et c'est Jérémy Guillemenot qui pouvait prendre place aux côtés d'Enzo Crivelli, faisant retrouver à Stevanovic le couloir droit d'un dispositif désormais en 4-4-2.

Et comme un malheur ne vient jamais seul, Winterthour allait égaliser dans la foulée. Après un corner grenat, les Zurichois pouvaient rapidement partir en contre. Et c'est Antoine Baroan, peu en réussite jusque-là, qui réussissait un super crochet pour se débarasser de Magnin et Baron avant de lober Frick. 1-1, le SFC récoltait le fruit de son minimalisme. De leur côté, les Zurichois se voyaient enfin récompenser de leurs efforts.

Stevanovic manque la balle de match

D'ailleurs, ces derniers étaient engagés cette semaine en Coupe de Suisse (défaite 0-3 contre Lausanne), contrairement aux Servettiens. Mais force est de constater qu'offensivement parlant, c'est bien Timothé Cognat qui est le plus important. Sa vision du jeu et ses courses ont manqué au jeu grenat.

Après l'égalisation, la rencontre entrait dans un faux rythme, coupé par l'une ou l'autre faute plus ou moins appuyée. Les Grenat jouaient mal certains coups, et se faisaient une énorme frayeur à la 81e, lorsque Josias Lukembila prenait le dessus sur un Théo Magnin en grande difficulté ce dimanche et voyait sa tête être détournée en corner par Frick.

Autaut d'un arrêt décisif face à Lugano à 1-0, le portier genevois répondait une nouvelle fois présent dans un moment important. De l'autre côté, Stevanovic, en très bonne position, obtenait une balle de but, mais sa tête était trop centrée et Stefanos Kapino pouvait repousser sans trop de problème (86e). La fin de match partait ainsi dans tous les sens, Labinot Bajrami obtenant ensuite deux belles opportunités coup sur coup (88 et 89e). Servette s'en sortait ainsi avec un point bienvenu compte tenu de la physionomie de la partie.