Le Lausanne-Sport tient un nouveau renfort prometteur. Selon «L’Équipe», Thomas Cordier, capitaine de l’équipe de Youth League du PSG la saison dernière, va signer un contrat de trois ans avec le club vaudois.

Un jeune talent du football européen va rejoindre la Tuilière. Selon des informations de «L’Équipe», Thomas Cordier va s’engager avec le Lausanne-Sport. La saison dernière, le latéral gauche de 20 ans n’était rien de moins que le capitaine de l’équipe de Youth League du PSG.

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Selon les informations du média français, Thomas Cordier devrait signer ce merecredi un contrat de trois ans avec le LS, où il arrive libre. Le défenseur français a effectué toute sa formation dans le club de la capitale française. Il était titulaire indiscutable au sein des jeunes Parisiens.

Cordier connaît déjà la Tuilière pour y avoir disputé la demi-finale de la Youth League l’an passé, lors de la défaite contre le Real Madrid (1-1, 5-4 tab). Après Omar Janneh, le LS réalise donc une nouvelle excellente opération sur le marché des transferts avec l’arrivée de cet espoir.