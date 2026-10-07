Bonne nouvelle pour le SFC: le club grenat s'est assuré les services de Jarell Njiké Simo et Léo Besson jusqu’en 2029.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Servette FC a annoncé mercredi la prolongation de deux de ses jeunes talents. Le milieu de terrain Jarell Njiké Simo et le gardien Léo Besson ont signé jusqu’en 2029.

Après une saison 2025/26 passée sous les couleurs du Stade nyonnais en Challenge League, Simo (22 ans) a effectué cette saison ses premiers pas en Super League avec l’équipe première, obtenant trois apparitions sous le maillot grenat.

Appelé à garder la cage du club genevois en début de saison après avoir atteint la finale de la Coupe de Suisse avec le Stade Lausanne-Ouchy la saison dernière, Besson a lui obtenu deux titularisations dans l’élite du football suisse.