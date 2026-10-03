Olaf Janssen est le nouvel entraîneur des Sauterelles, a annoncé le club zurichois samedi. L'Allemand a notamment été adjoint au 1860 Munich, à Stuttgart et à Wolfsburg.

Le successeur de Peter Zeidler à la tête de GC est connu

Le successeur de Peter Zeidler à la tête de GC est connu

ATS Agence télégraphique suisse

Grasshopper a trouvé son nouvel entraîneur après s’être séparé de Peter Zeidler. L’Allemand Olaf Janssen prend les rênes du club le plus titré du pays, a annoncé GC samedi.

Olaf Janssen a signé un contrat courant jusqu’à l’été prochain. Dernièrement, le technicien allemand de 59 ans entraînait dans son pays natal au SV Sandhausen, en Regionalliga – 4e division –, où il a été démis de ses fonctions en mars après moins d’une saison. Auparavant, Olaf Janssen avait été entraîneur du Viktoria Cologne en 3e division pendant un peu plus de quatre ans.

Une demi-saison à Bellinzone

Il a également été adjoint au 1860 Munich, au VfB Stuttgart, à St. Pauli, à Wolfsburg et au sein de l’équipe nationale d’Azerbaïdjan. En tant que joueur, Olaf Janssen a disputé 241 matches en Bundesliga pour Cologne et Francfort. Il a mis un terme à sa carrière en 2000, après une demi-saison à Bellinzone.

L’ancien coach du Lausanne-Sport Peter Zeidler avait été démis de ses fonctions après à peine cinq mois. Les deux derniers matches avant la trêve internationale, lourdement perdus contre Sion (2-5) et Lucerne (1-5), avaient coûté cher à l’Allemand de 64 ans. Au classement, GC occupe la 10e place, avec deux points d’avance sur le LS, lanterne rouge.