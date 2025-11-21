«Vous serez aussi extraordinaires contre le Portugal»

Vendredi, la Suisse peut accéder aux demi-finales de la Coupe du monde M17. Depuis le pays, les parents transmettent au Qatar un cocktail de fierté et d’encouragements supplémentaires, par l’intermédiaire de Blick.

1/2 Notre équipe nationale M17 affronte le Portugal vendredi en quart de finale de la Coupe du monde. Photo: FIFA via Getty Images

Tobias Wedermann , Sven Schoch et Stefan Kreis

Il n’est pas exagéré d’affirmer que vendredi se jouera le plus grand match de la jeune carrière des joueurs de l’équipe nationale suisse M17. Un quart de finale de Coupe du monde au Qatar, face au Portugal, champion d’Europe en titre. Grâce à leurs performances remarquées à Doha, les protégés de l’entraîneur Luigi Pisino ont attiré l’attention non seulement des recruteurs européens, mais aussi du public suisse, conquis au fil des rencontres. Au pays, on recommence à rêver d’un nouveau titre mondial, comme celui remporté en 2009 par Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez, Pajtim Kasami ou Haris Seferovic.

Sur place, le staff s’efforce toutefois de préserver les jeunes joueurs des sollicitations extérieures: «Si nous pensons à autre chose, nous perdons notre concentration, ce qui influe directement sur le match. Les joueurs comprennent pourquoi nous voulons les protéger», explique Luigi Pisino. Mais l’enthousiasme autour de son équipe apporte aussi une énergie précieuse. «Nous ressentons un immense soutien depuis la Suisse, cela nous donne de la force et nous l’utilisons comme motivation.»

Les familles souhaitent bonne chance via Blick

Les familles des jeunes talents de la Nati apportent elles aussi un supplément de motivation. Et adressent leurs messages au Qatar via Blick.

Le FC Sion croit fermement en l’avenir de son attaquant Adrien Llukes, qui a effectué ses débuts en Super League en mai face à Winterthour. Au Mondial M17, il a déjà inscrit deux buts. Depuis son Valais natal, toute la famille l’encourage dans une vidéo envoyée à Blick: «Vous avez déjà accompli un parcours exceptionnel et nous sommes incroyablement fiers. Contre le Portugal aussi, vous serez extraordinaires!»

Toute la famille d'Adrien Llukes lui souhaite le meilleur. Photo: zVg

Ethan Bruchez, le compagnon de chambre d'Adrien Llukes, est considéré comme un talent majeur bien au-delà du Lausanne-Sport. Il a fait ses débuts en Super League en avril dernier et a pris part à tous les matches de la Nati depuis le deuxième match de groupe contre la Corée du Sud. En huitièmes de finale, le milieu offensif a inscrit un but. «Nous sommes tellement fiers de ton parcours. Continue ainsi! Nous sommes à tes côtés», saluent ses parents en direction du Qatar.

Ethan avec sa première supportrice: sa sœur Naomi. Photo: DR

Sa maman Vanessa Bruchez est enthousiaste. «J’espère évidemment que les jeunes vont passer le tour et faire un super match. C’est un adversaire difficile qui les attend, et quoi qu’il arrive, on est heureux qu’ils soient arrivés jusque-là.» Son père Yharann Imhof va dans le même sens: «Le Portugal est l’un des favoris, c’est vrai, mais sur un match on ne sait jamais. Ce qu’ils ont déjà réussi à accomplir est magnifique, ils ont du mérite. On a eu la chance d’être sur place au début de la compétition et on a vu une équipe solidaire, qui travaillait ensemble.»

Enfin, Marc Weber, l'un des premiers entraîneurs d'Ethan et ami de la famille, apporte lui aussi son soutien. «Ethan est un jeune fantastique, qui mérite d'être là où il est. On a une tradition: s'il marque, il fait le salut militaire. J'espère le voir une fois aujourd'hui!»

Marc Weber, Yharann Imhof et Ethan Bruchez. Photo: DR

Marco Correia, jeune du FC Bâle, est un autre joueur particulièrement en vue. Titulaire au poste d’arrière droit, il n’a presque pas manqué une minute du tournoi. Rien d’étonnant à ce que son père, sa mère et son frère Tiago débordent de fierté. Leur message au joueur de 17 ans forgé par les épreuves: «Nous sommes si fiers de toi et de ton parcours. Nous t’aimons énormément. Hopp Suisse!»

Marco Correia, arrière droit de l'équipe de Suisse M18 et du FC Bâle, pose avec ses parents. Photo: zVg

Cet été, Mladen Mijajlovic a quitté le FC Aarau pour rejoindre le prestigieux centre de formation du SC Fribourg, en Bundesliga. À Doha, il figure parmi les joueurs les plus impressionnants du tournoi: trois buts, une passe décisive et deux titres de joueur du match. «Nous sommes extrêmement fiers de Mladen et espérons qu’il continuera à suivre sa voie et à réaliser son rêve», confient ses parents à Blick. «Nous souhaitons aussi à l’équipe un match solide et réussi contre le Portugal. Mais nos attentes sont déjà pleinement comblées avec ce quart de finale», ajoutent-ils.

Les parents de Mladen Mijajlovic sont fiers de leur buteur. Photo: zVg

Le milieu du FC Zurich, Jill Stiel, est actuellement le meilleur buteur de la sélection M18 avec deux réalisations et trois passes décisives. Son père, Arne Stiel (59 ans), double champion avec GC à la fin des années 1980 et auteur de 217 matches au plus haut niveau suisse, sait précisément ce que vit son fils. «Il ne s’agit pas seulement de son propre enfant, mais de toute l’équipe. Ils doivent profiter pleinement du moment qui leur est donné», dit-il à Blick. Avant de citer Rolf Fringer: «Il disait toujours que si tu n’as rien à perdre, tu peux tout gagner. Et ils affrontent le Portugal, champion d’Europe. Alors: savourer, savourer et prendre ce qui vient!»

Jill Stiel s'y connaît déjà bien en trophées. Photo: zVg

Leonit Ibraimov a lui aussi déjà participé à quatre rencontres de ce Mondial. Le milieu de 17 ans, pur produit du FC Saint-Gall, a gravi les toutes catégories du club et joue depuis cette saison avec les M21. Il a même déjà fait ses débuts en Super League. Pour ce quart de finale, ses parents lui envoient une grande dose de motivation: «Crois en ton talent, tu as tout pour livrer un grand match. Nous sommes derrière toi et savons que tu peux accomplir quelque chose de fort aujourd’hui. Chaque pas que tu fais nous rend fiers, quelle que soit l’issue du match».

Leonit Ibraimov a franchi toutes les étapes au FC Saint-Gall. Ses parents pensent qu'il est capable de grandes choses. Photo: zVg

Nico Lazri est un autre joyau formé au FC Lucerne. Titulaire en début de tournoi, il s’est blessé lors du troisième match de groupe contre le Mexique. Il est toutefois resté avec l’équipe – notamment à la demande du staff, qui apprécie sa mentalité de gagnant. Il est improbable qu’il rejoue durant cette Coupe du monde. À l’entraînement et en match, il doit se contenter d’observer. Ses parents espèrent néanmoins qu’il pourra accompagner l’équipe le plus longtemps possible: «Nous sommes vraiment fiers de toi, mon fils, et de toute l’équipe – nous vous souhaitons le titre mondial!»

Les parents de Nico Lazri souhaitent le titre à leur fils.

Jusqu’ici, Nevio Scherrer a été titulaire à chaque rencontre. L’attaquant du FC Saint-Gall, originaire de Sargans, a mis la Suisse sur les rails de la victoire contre l’Égypte en huitième de finale. Son père René, qui l’a entraîné jusqu’aux juniors E, ne pourrait pas être plus fier: «Cher Nevio, bonne chance pour les quarts de finale. Tu joues avec un cœur immense et un engagement incroyable. Reste courageux, reste concentré et fais confiance à ta force. Ensemble, vous pouvez accomplir de grandes choses. Hop Suisse! Toute ta famille et tes amis sont derrière toi».

Erblin Sadikaj, capitaine des M21 de Lucerne, est un défenseur central très à l’aise balle au pied et présent au Qatar pour ce Mondial. Sa famille l’a déjà soutenu sur place à Doha. En vue du match contre le Portugal, elle lui adresse ce message via Blick: «Erblin, tu nous rends incroyablement fiers ! Nous souhaitons beaucoup de succès à la Suisse M17 pour ce quart de finale et croisons les doigts! Hopp Suisse!»