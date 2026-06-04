En Inde, une statue dorée de 21 mètres dédiée à Lionel Messi a été démontée six mois seulement après son installation. Inspectée en mai dernier, elle a été jugée dangereuse à cause de son instabilité.

Blick Sport

21 mètres de haut. Une couleur dorée. En décembre dernier, les Indiens avaient érigé un superbe monument en l'honneur de Lionel Messi, à l'occasion de son «GOAT tour» dans le pays.

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Mais voilà que six mois seulement plus tard, cette statue gigantesque doit déjà être démontée. D'après les médias locaux, des ingénieurs ont inspecté la statue fin mai, après des plaintes des locaux. En a résulté l'ordre de démonter le monument, car la sécurité était compromise.

Lionel Messi tangue sous le vent

«La statue de la légende du football argentin n'est pas sûre. Nous avons remarqué qu'elle », a déclaré Sharadwat Mukherjee, député de l'État du Bengale occidental. «Nous avons remarqué que la statue se balançait sous l'effet du vent.»

La proximité de la statue et d'une route très empruntée a fait conclure aux autorités qu'il fallait mieux l'enlever au plus vite. Il n'y pour l'instant pas d'information sur le futur lieu où ce Lionel Messi de 21m trouvera son nouveau chez-lui.



