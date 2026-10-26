Servette Chênois et Yverdon en quarts de la Coupe, Alisha Lehmann ouvre son compteur

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

ATS Agence télégraphique suisse

Coupe de Suisse

LE MATCH DE LA SEMAINE. Les huitièmes de finale de la Coupe de Suisse ont donné lieu à trois affrontements entre des équipes de Super League. On a notamment assisté à la rencontre entre le FC Zurich (16 titres) et YB (15), les deux clubs les plus titrés de la compétition. Les Bernoises se sont imposées 3-1. L'Allemande Josephine Bonsu a été l'héroïne de la rencontre, inscrivant les trois buts des visiteuses après la pause. Les Zurichoises avaient, en vain, réduit l'écart à 2-1 grâce à Rahel Hinder au début du dernier quart d'heure.

LES BUTS DE LA JOURNÉE. Les deux autres rencontres entre équipes de Super League ont été plus passionnantes. Bâle s’est imposé 4-3 à Aarau, notamment grâce à deux buts de Julia Matuschewski, tandis que Rapperswil-Jona a battu le FC Lucerne à l’extérieur 4-2 après prolongation. Des festivals de buts ont eu lieu pour Yverdon chez le club de 1re ligue de Courrendlin-Courroux (10-1), pour Saint-Gall chez le FC Sion (10-2), club de deuxième division, et pour Servette Chênois à Wil (8-0). GC a aussi remporté une victoire éclatante 5-1 à Thoune.

PROCHAINE ÉTAPE. La Coupe reprend mi-février avec les quarts de finale, puis les demi-finales les 20 et 21 mars.

Les Suissesses à l'étranger

ANGLETERRE. Il a fallu plus de 100 matches à Noelle Maritz pour marquer son premier but dans la meilleure ligue anglaise. Après ce premier but il y a deux semaines, elle a immédiatement enchaîné avec un deuxième. La défenseure d'Aston Villa a donné l'avantage à son équipe dès la 4e minute lors d'une victoire 3-2 à l'extérieur contre Everton. Peu après la pause, la joueuse de 30 ans a également délivré une passe décisive sur le but de la Danoise Amalie Vangsgaard, portant le score à 3-0. Everton a inscrit ses deux buts dans le dernier quart d’heure.

ANGLETERRE. Alisha Lehmann a inscrit son premier but de la saison. L'attaquante de Leicester, en deuxième division, a sauvé un point pour son équipe en égalisant à 2-2 à la 88e minute à domicile face à Southampton.

ALLEMAGNE. Lia Kamber a inscrit son deuxième but de la saison pour l’Union Berlin. Lors du match nul 4-4 à Hambourg, la joueuse de 20 ans a réduit le score à 2-1 dans le temps additionnel de la première mi-temps. Sa coéquipière Nadine Böhi, gardienne de l'Union Berlin, a encaissé deux buts dès le premier quart d'heure, avant de vivre une rencontre compliquée, les autres réussites adverses portant le score à 3-1 puis à 4-3.

ALLEMAGNE. Une autre gardienne suisse a connu une journée difficile en Bundesliga. La numéro 2 de l’équipe nationale Elvira Herzog a encaissé cinq buts avec Leipzig face au Bayern Munich. Le but de l'honneur pour les locales, battues sur le score de 5-1, a été inscrit à la 79e minute, alors que le Bayern, invaincu depuis 50 matches de championnat, a dû aligner une joueuse de champ dans les buts après l’expulsion de sa gardienne.