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Akanji et Sommer à la fête
L'Inter surclasse l'AS Rome et entrevoit le titre

L'Inter a écrasé l'AS Rome 5-2 ce dimanche lors de la 31e journée de Serie A. Avec un doublé de Lautaro Martinez, les Nerazzurri creusent l'écart en tête et se rapprochent d'un 21e scudetto.
Publié: 05.04.2026 à 23:09 heures
L'Inter de Manuel Akanji est proche d'un 21e scudetto.
Photo: Inter via Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Inter a donné une leçon à l'AS Rome 5-2 dimanche lors de la 31e journée de championnat. Les Intéristes possèdent neuf points d'avance en tête de la Serie A.

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AVec Sommer et Akanji, les Nerazzurri, qui n'avaient plus gagné depuis plus d'un mois (une défaite, deux nuls), ont mis fin à cette disette avec éclat. Il ne leur a fallu que quelques secondes, sur leur première action, pour prendre l'avantage grâce à leur capitaine et buteur argentin Lautaro Martinez qui faisait son retour après un mois et demi d'absence sur blessure.

La Roma a égalisé à la 40e par Gianluca Mancini, mais l'Inter n'a pas douté longtemps et a repris l'avantage juste avant la pause grâce à Hakan Calhanoglu dans les arrêts de jeu.

Proche d'un 21e scudetto

Au retour des vestiaires, Martinez a définitivement assommé la Roma avec son deuxième but de la soirée, son 16e de la saison. Marcus Thuram (55e) et Nicolo Barella (63e) ont ajouté leur contribution à ce 23e succès de la saison pour l'Inter qui s'est ainsi rapproché du 21e scudetto de son histoire.

Alors qu'il reste sept journées, soit un maximum de 21 points à empocher, l'Inter devance de neuf longueurs l'AC Milan (2e, 63 pts) qui affronte le champion en titre Naples (3e, 62 pts) lundi.

Après ce troisième revers en quatre journées, la Roma s'éloigne toujours plus des places qualificatives pour la Ligue des champions: elle est 6e avec 54 points, à trois longueurs de la 4e place, la dernière qualificative pour la C1.

Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
Inter Milan
31
45
72
2
Milan AC
Milan AC
30
24
63
3
SSC Naples
SSC Naples
30
16
62
4
Côme 1907
Côme 1907
30
31
57
5
Juventus Turin
Juventus Turin
30
23
54
6
AS Rome
AS Rome
31
14
54
7
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
30
14
50
8
Bologne FC
Bologne FC
31
3
45
9
Lazio Rome
Lazio Rome
31
3
44
10
Sassuolo
Sassuolo
31
-3
42
11
Udinese Calcio
Udinese Calcio
30
-7
39
12
Torino FC
Torino FC
31
-18
36
13
Parme Calcio
Parme Calcio
31
-17
35
14
Genoa CFC
Genoa CFC
30
-6
33
15
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
31
-8
32
16
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
31
-12
30
17
US Cremonese
US Cremonese
31
-20
27
18
US Lecce
US Lecce
30
-19
27
19
Hellas Vérone
Hellas Vérone
31
-31
18
20
Pise SC
Pise SC
31
-32
18
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
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