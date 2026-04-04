Zachary Athekame gagne du terrain à l’AC Milan et garde le Scudetto en ligne de mire. Le latéral suisse se positionne aussi pour une place en sélection.

Bastien Feller Journaliste Blick

Seuls trois joueurs suisses sont parvenus à soulever le trophée de champion d'Italie: Stephan Lichtsteiner, sept fois de suite entre 2012 et 2018 avec la Juventus, Yann Sommer, en 2024 avec l'Inter Milan, et Noah Okafor, en 2025 avec Naples. Zachary Athekame espère bien devenir le quatrième Helvète à accrocher un Scudetto à son palmarès.

Son AC Milan, qu'il a rejoint l'été dernier en provenance de Young Boys contre dix millions d'euros, est toujours au contact de l'Inter, rival historique et actuel leader de Serie A. Six points séparent les deux clubs lombards à huit journées de la fin du championnat. «On croit toujours au titre de champion», lance le Genevois à Blick dans les travées de la Stockhorn Arena de Thoune. «Je pense que dans la vie, il faut toujours y croire. On se concentre match après match et on verra bien ce que cela donnera.»

Zachary Athekame monte en puissance

Un discours conquérant, à l’image d’un joueur en pleine montée en puissance depuis son arrivée en Lombardie. Après n'avoir passé que 152 minutes sur les terrains de Serie A entre fin août et fin janvier, le latéral a joué 339 minutes lors des neuf dernières journées. Un temps de jeu favorisé, il est vrai, par la blessure de son concurrent au poste de piston droit Alexis Saelemaekers. Mais aussi par le fait que son entraîneur Massimiliano Allegri, grand adepte du 3-5-2, opte de plus en plus souvent pour un système à quatre défenseurs en cours de match.

C'est justement au poste de latéral que l'international suisse M21 se sent le plus à l'aise. Là où il peut pleinement exploiter ses qualités offensives, vitesse et percussion, comme défensives, placement et agressivité. Face au Torino le 21 mars, son entrée en jeu à la pause dans cette position a été décisive (1 assist). «Je me sens vraiment bien», se réjouit le Genevois. «Je vois que je monte en puissance, match après match.»

Une progression qui a pris du temps, mais qui reste logique. L'ancien joueur de Neuchâtel Xamax et de Young Boys présente des qualités évidentes et l'adaptation à un nouveau championnat, d’autant plus en Serie A, avec ses spécificités, prend du temps. Pour le raccourcir, le Genevois a notamment décidé de miser sur l'apprentissage de l'italien. «C'était important pour l'intégration, pour bien communiquer avec le staff», souligne-t-il. Un effort salué par les fans rossoneri sur les réseaux sociaux, sous une vidéo publiée par le Milan. «Les supporters sont à fond derrière le club, cela fait plaisir.»

Dans les valises de Murat Yakin cet été?

Le temps de jeu du Genevois pourrait bien continuer à grimper. Avec le changement tactique qui se laisse deviner, l'international suisse M21 serait le seul latéral droit de métier de l'effectif milanais. Seul Fikayo Tomori, défenseur central, pourrait éventuellement dépanner à ce poste. Zachary Athekame devrait ainsi avoir l'opportunité de montrer à son entraîneur qu'il peut être une solution fiable pour la saison prochaine, lorsque l'AC Milan retrouvera normalement la Ligue des champions après une saison sans compétition européenne.

Il pourrait aussi donner envie à Murat Yakin de le prendre avec lui en Amérique du Nord pour y disputer la Coupe du monde. Invité à s'exprimer concernant les M21 suisses qui pourraient intégrer sa liste, le sélectionneur national a cité trois noms: ceux du latéral Sascha Britschgi, de l'attaquant Alessandro Vogt et donc de Zachary Athekame, lui qui avait déjà découvert le groupe A lors du déplacement d’octobre en Slovénie. «Je veux jouer cette Coupe du monde, mais je dois d'abord me concentrer sur le terrain et faire de bons matches», affirme le joueur de l'AC Milan.

En mars, pour affronter l'Allemagne et la Norvège, Silvan Widmer était le seul latéral droit de métier. L'expérimentation Denis Zakaria dans le couloir droit n'a de son côté pas été une réussite et aucun autre joueur ne s’impose comme une doublure crédible. Zachary Athekame a une vraie carte à jouer pour rendre cette saison encore plus spéciale.