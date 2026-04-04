Les joueurs de la Squadra Azzurra ont-ils demandé des primes de participation à la Coupe du monde? En tout cas, un ancien champion du monde conseille à Alessandro Bastoni de quitter le pays!

Gian-Andri Baumgartner

Plusieurs jours après l’élimination de l’Italie en finale des barrages de la Coupe du monde face à la Bosnie-Herzégovine, la polémique ne retombe pas. Après la démission du président de la fédération Gabriele Gravina et la fin de collaboration avec le sélectionneur Gennaro Gattuso, les joueurs se retrouvent désormais au centre de l’attention. Selon La Repubblica, un groupe d’internationaux aurait réclamé, avant le match à Zenica, une prime en cas de qualification.

Le montant évoqué tourne autour de 10'000 francs par joueur. Une demande que Gennaro Gattuso aurait personnellement refusée, estimant qu’il fallait d’abord franchir le dernier obstacle avant de parler d’argent. Comme on le sait, la question s’est finalement réglée d’elle-même sur le terrain… mais elle a provoqué un tollé en Italie. La Repubblica parle d’un comportement «clairement inapproprié et malvenu».

Alessandro Bastoni dans la tourmente

Pendant ce temps, la Serie A reprend ses droits ce week-end. Et pour Alessandro Bastoni (26 ans), la reprise s’annonce particulièrement délicate. Le défenseur de l’Inter a largement contribué au naufrage en Bosnie avec son expulsion.

Sa cote était déjà en chute libre. À la mi-février, lors du Derby d’Italie face à la Juventus, il s’était illustré par une simulation grossière dans un duel avec Pierre Kalulu, provoquant un carton jaune contre son adversaire. Un épisode qui avait fortement terni son image.

Depuis, Alessandro Bastoni est devenu persona non grata dans plusieurs stades italiens, où il a été copieusement sifflé. Pour Giuseppe Bergomi, légende de l’Inter, le constat est sans appel: «Pour son bien, il doit désormais quitter l’Italie. Ça me fait mal de le dire, mais il doit trouver un club à l’étranger», a confié le champion du monde 1982 à Radio Nerazzurra.

Le Barça à l’affût

Et une porte pourrait justement s’ouvrir à l’étranger. Selon Sport Mediaset, le FC Barcelone s’intéresse de près au défenseur central. Une première offre d’environ 40 millions de francs aurait été transmise à l’Inter, sans convaincre les dirigeants milanais, qui en attendraient plutôt 55 millions.

Le «feuilleton Bastoni» est lancé. Sous contrat jusqu’en 2028 avec les Nerazzurri, l’international italien pourrait bien être l’un des dossiers chauds du prochain mercato.