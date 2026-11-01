Serie A 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Lazio Rome
9
15
25
2
Inter Milan
10
13
25
3
AS Rome
10
18
24
4
Milan AC
10
9
21
5
Côme 1907
9
9
20
6
Frosinone Calcio
9
8
17
7
SSC Naples
9
6
14
8
Bologne FC
10
1
14
9
Juventus Turin
9
1
14
10
Torino FC
9
0
13
11
Cagliari Calcio
9
-5
13
12
Atalanta Bergame
9
-1
11
13
Genoa CFC
9
-5
10
14
US Lecce
9
-9
9
15
Sassuolo
9
-8
8
16
AC Monza
10
-7
7
17
ACF Fiorentina
9
-10
5
18
Parme Calcio
9
-10
5
19
Udinese Calcio
10
-12
5
20
Venezia
9
-13
3
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation