Le transfert est désormais officiel. Randal Kolo Muani (27 ans) quitte définitivement le Paris Saint-Germain pour s'engager avec la Juventus de Turin. Comme l'avaient annoncé plusieurs médias italiens, l'opération prend la forme d'un prêt assorti d'une obligation d'achat.
Celle-ci sera automatiquement levée si la Juventus se qualifie pour une compétition européenne à l'issue de la saison. Le montant du transfert s'élève à 35,5 millions de francs, auxquels pourront s'ajouter plus de 11 millions de francs de bonus.
Un retour à Turin
Randal Kolo Muani connaît déjà parfaitement la Juventus. Lors de la deuxième partie de la saison 2024/25, il avait déjà été prêté au club turinois, où il s'était illustré avec huit buts en 16 matches de Serie A. Les deux clubs n'étaient toutefois pas parvenus à s'entendre sur un transfert définitif à l'époque.
L'attaquant français avait ensuite été prêté à Tottenham la saison dernière, sans parvenir à répondre aux attentes. Le Paris Saint-Germain avait déboursé plus de 88 millions de francs pour recruter Randal Kolo Muani à l'Eintracht Francfort en 2023.
Mais l'international français n'a jamais réussi à s'imposer durablement dans la capitale française. En le laissant partir pour un montant bien inférieur à celui investi il y a trois ans, le PSG enregistre une importante moins-value sur cette opération,
Équipe
J.
DB.
PT.
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Milan AC
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0
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1
AC Monza
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0
0
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ACF Fiorentina
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0
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AS Rome
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0
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Atalanta Bergame
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Bologne FC
0
0
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Cagliari Calcio
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0
0
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Côme 1907
0
0
0
1
Frosinone Calcio
0
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1
Genoa CFC
0
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0
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Inter Milan
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0
1
Juventus Turin
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Lazio Rome
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Parme Calcio
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Sassuolo
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SSC Naples
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Torino FC
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Udinese Calcio
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US Lecce
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Venezia
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