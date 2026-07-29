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Trois ans après son arrivée
Le PSG officialise le départ d'un de ses attaquants vers la Juventus

C'est désormais officiel: Randal Kolo Muani quitte définitivement le Paris Saint-Germain pour rejoindre la Juventus. Le club parisien enregistre au passage une importante moins-value sur son transfert.
Publié: 18:16 heures
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Randal Kolo Muani s'apprête à retrouver les terrains italiens sous les couleurs de la Juventus.
Photo: Getty Images
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Joël Hahn

Le transfert est désormais officiel. Randal Kolo Muani (27 ans) quitte définitivement le Paris Saint-Germain pour s'engager avec la Juventus de Turin. Comme l'avaient annoncé plusieurs médias italiens, l'opération prend la forme d'un prêt assorti d'une obligation d'achat.

Celle-ci sera automatiquement levée si la Juventus se qualifie pour une compétition européenne à l'issue de la saison. Le montant du transfert s'élève à 35,5 millions de francs, auxquels pourront s'ajouter plus de 11 millions de francs de bonus.

Un retour à Turin

Randal Kolo Muani connaît déjà parfaitement la Juventus. Lors de la deuxième partie de la saison 2024/25, il avait déjà été prêté au club turinois, où il s'était illustré avec huit buts en 16 matches de Serie A. Les deux clubs n'étaient toutefois pas parvenus à s'entendre sur un transfert définitif à l'époque.

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L'attaquant français avait ensuite été prêté à Tottenham la saison dernière, sans parvenir à répondre aux attentes. Le Paris Saint-Germain avait déboursé plus de 88 millions de francs pour recruter Randal Kolo Muani à l'Eintracht Francfort en 2023.

Mais l'international français n'a jamais réussi à s'imposer durablement dans la capitale française. En le laissant partir pour un montant bien inférieur à celui investi il y a trois ans, le PSG enregistre une importante moins-value sur cette opération,

Serie A 2026/27
Équipe
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Milan AC
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AC Monza
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Côme 1907
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Parme Calcio
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Sassuolo
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