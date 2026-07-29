C'est désormais officiel: Randal Kolo Muani quitte définitivement le Paris Saint-Germain pour rejoindre la Juventus. Le club parisien enregistre au passage une importante moins-value sur son transfert.

Le PSG officialise le départ d'un de ses attaquants vers la Juventus

Le PSG officialise le départ d'un de ses attaquants vers la Juventus

Joël Hahn

Le transfert est désormais officiel. Randal Kolo Muani (27 ans) quitte définitivement le Paris Saint-Germain pour s'engager avec la Juventus de Turin. Comme l'avaient annoncé plusieurs médias italiens, l'opération prend la forme d'un prêt assorti d'une obligation d'achat.

Celle-ci sera automatiquement levée si la Juventus se qualifie pour une compétition européenne à l'issue de la saison. Le montant du transfert s'élève à 35,5 millions de francs, auxquels pourront s'ajouter plus de 11 millions de francs de bonus.

Un retour à Turin

Randal Kolo Muani connaît déjà parfaitement la Juventus. Lors de la deuxième partie de la saison 2024/25, il avait déjà été prêté au club turinois, où il s'était illustré avec huit buts en 16 matches de Serie A. Les deux clubs n'étaient toutefois pas parvenus à s'entendre sur un transfert définitif à l'époque.

L'attaquant français avait ensuite été prêté à Tottenham la saison dernière, sans parvenir à répondre aux attentes. Le Paris Saint-Germain avait déboursé plus de 88 millions de francs pour recruter Randal Kolo Muani à l'Eintracht Francfort en 2023.

Mais l'international français n'a jamais réussi à s'imposer durablement dans la capitale française. En le laissant partir pour un montant bien inférieur à celui investi il y a trois ans, le PSG enregistre une importante moins-value sur cette opération,