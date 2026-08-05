Selon les informations de Blick, Djibril Sow va quitter Séville pour rejoindre le Genoa. L'international suisse connaîtra en Serie A son troisième grand championnat.

Carlo Emanuele Frezza

Il ne lui reste plus que la visite médicale à passer. À part cela, plus rien ne s’oppose au transfert de Djibril Sow au Genoa, club de Serie A. Selon les informations de Blick, ce club italien historique va lever la clause libératoire de 4 millions d’euros convenue avec le FC Séville. À Gênes, l'international suisse signera un contrat jusqu’en 2030.

Que Djibril Sow était à la recherche d’un nouveau défi était un secret de Polichinelle. Après des passages en Bundesliga, à Francfort, puis en Liga, à Séville, le Zurichois s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en Serie A. Au sein du club ligurien, 16e du dernier championnat, il retrouvera un compatriote: Ethan Meichtry, qui a quitté il y a quelques semaines le FC Thoune pour rejoindre Gênes.

Djibril Sow, un joueur clé

L’entraîneur Daniele De Rossi a joué un rôle déterminant dans ce transfert. L’ancien milieu de terrain, champion du monde en 2006, a convaincu Djibril Sow lors de plusieurs entretiens de la pertinence de son projet et lui a promis un rôle clé dans l’entrejeu.

Ensemble, ils veulent installer durablement le Genoa dans le milieu de tableau de Serie A. La saison dernière, le plus ancien club d’Italie n’a assuré son maintien qu’à trois journées de la fin. Cette saison, l’objectif est de ne plus avoir à lutter contre la relégation.

Le match amical disputé mardi contre Bournemouth a toutefois montré qu’il restait encore beaucoup de travail. Le Genoa s’est incliné 10-1 dans une rencontre disputée en quatre périodes de 30 minutes. Il faut toutefois préciser que les deux dernières ont été jouées presque exclusivement par des jeunes. Lorsque la saison débutera réellement, le 22 août, c’est donc une équipe bien différente qui devrait être alignée, avec Djibril Sow comme nouvelle pièce maîtresse.