Des centaines de supporters en liesse ont accueilli Mohamed Salah à Istanbul. L'attaquant égyptien, ex-star de Liverpool, s'apprête à rejoindre Trabzonspor et a signé un contrat alléchant.

AFP Agence France-Presse

L'attaquant vedette égyptien Mohamed Salah, libre depuis son départ de Liverpool, est arrivé mercredi à Istanbul pour s'engager avec le club turc de Trabzonspor.

Le joueur de 34 ans a atterri aux alentours de 12h à l'aéroport Atatürk d'Istanbul, avant d'être accueilli à l'extérieur par des centaines de supporters en délire, ont constaté des journalistes de l'AFP. «J'arrive directement du boulot, je travaille de nuit et je suis prêt à enchaîner une deuxième nuit blanche pour Mohamed Salah», a déclaré à l'AFP Abdul Kerim Yervan, un supporteur de Trabzonspor, près d'une banderole qualifiant l'Egyptien de «don d'Allah».

17 millions d'euros par an

«Mode Salah activé», avait écrit plus tôt sur X Trabzonspor, partageant des photos du joueur à bord d'un avion privé revêtu du maillot bleu et grenat de l'équipe de la mer Noire.

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Le club de Trabzon (nord-est), qualifié pour les barrages de la Ligue Europa, avait annoncé mardi avoir entamé des «négociations» avec la superstar égyptienne, qui a quitté Liverpool après neuf saisons et autant de trophées avec les Reds.

Mohamed Salah doit passer une visite médicale mercredi à Istanbul avant de s'envoler vers Trabzon en fin de journée. L'ailier droit, qui va signer un contrat de deux saisons dont une en option, percevra 17 millions d'euros par an, selon plusieurs médias turcs.

Légende de Liverpool

Sacré champion de Turquie pour la dernière fois en 2022, Trabzonspor est le seul club d'Anatolie à tenir tête à Galatasaray, Fenerbahçe et Besiktas, les trois grandes écuries stambouliotes.

Salah a acquis le statut de légende avec la sélection égyptienne (68 buts en 121 sélections), qui a atteint les 8es de finale du Mondial-2026, et à Liverpool, avec 257 buts et 123 passes décisives en 442 matches toutes compétitions confondues. Arrivé de l'AS Rome en 2017, Salah a notamment remporté deux Premier League et une Ligue des champions avec les Reds.

«The Egyptian King», comme il est surnommé en Angleterre, a toutefois réalisé une ultime saison très éloignée de ses standards habituels, sans que sa popularité ne s'en trouve amoindrie sur les rives de la Mersey ou du Nil.