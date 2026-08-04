Liam Chipperfield pourrait animer le mercato du FC Sion. En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, l'international suisse M21 suscite notamment l'intérêt du promu turc Erzurumspor.

Un club turc s'intéresse de près à un joueur du FC Sion

Un club turc s'intéresse de près à un joueur du FC Sion

Alain Kunz et Stefan Kreis

Le FC Sion ne souhaitait à l'origine pas bouleverser son effectif. Mais Liam Chipperfield (22 ans) commence peu à peu à perdre patience et explore désormais activement d'autres options, son temps de jeu étant devenu trop limité.

Après quatre matches, l'international suisse M21 ne totalise que 72 minutes de jeu. À deux reprises, dont lors du succès 3-0 face au FC Lucerne, il est même resté sur le banc durant l'intégralité de la rencontre.

Un intérêt concret venu de Turquie

Le promu en Süper Lig turque, Erzurumspor, s'intéresse au fils de la légende bâloise Scott Chipperfield. Le club turc s'est renseigné auprès des Valaisans au sujet de sa situation.

Le président Christian Constantin confirme les contacts: «Nous sommes en discussions avec ce club, c'est vrai. Mais il n'y a rien de plus pour le moment, car leur offre est insuffisante.» Selon la presse allemande, des clubs allemands et anglais seraient également intéressés par le joueur.