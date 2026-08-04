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Direction Yverdon Sport
Le Lausanne-Sport prête l'un de ses plus grands espoirs

Le Lausanne-Sport prête l'un de ses plus grands espoirs. Considéré comme le plus grand talent de l'académie vaudoise, Ethan Bruchez disputera la saison 2026-2027 sous les couleurs d'Yverdon Sport, en Challenge League.
Publié: 17:58 heures
|
Dernière mise à jour: 18:19 heures
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Ethan Bruchez quitte temporairement le LS et prend la direction d'Yverdon Sport.
Photo: Pascal Muller/freshfocus
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Blick Sport

«Le FC Lausanne-Sport annonce avoir trouvé un accord avec Yverdon Sport FC pour le prêt d'une saison de son milieu de terrain Ethan Bruchez», a communiqué le LS ce mardi au sujet de son jeune milieu de terrain de 18 ans.

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Formé à l'académie du club, Ethan Bruchez, considéré comme le plus grand talent du LS, ne compte qu'une seule apparition en Super League jusqu'à présent, lors d'un déplacement à Winterthour en avril 2025 (8 minutes). Victime de deux blessures la saison dernière, c'est en Promotion League (3e division) que le milieu a depuis le plus souvent évolué. 

Un an en Challenge League

Le Vaudois s'est notamment illustré en novembre dernier lors de la Coupe du monde M17 au Qatar, en faisant partie des éléments importants de la formation de Luigi Pisino, qui s'est hissée jusqu'en quarts de finale du tournoi.

«Ce prêt au Yverdon Sport FC doit lui permettre de bénéficier d'un temps de jeu régulier dans un environnement professionnel et de poursuivre sa progression en Dieci Challenge League», explique encore le Lausanne-Sport. De quoi permettre à Ethan Bruchez de revenir plus fort après un passage en deuxième division, comme l'a notamment fait Karim Sow avant lui?

Brack Super League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Young Boys
Young Boys
2
8
6
2
FC Lugano
FC Lugano
2
4
6
3
FC St-Gall
FC St-Gall
2
2
6
4
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
2
1
4
5
FC Sion
FC Sion
2
1
3
6
FC Zurich
FC Zurich
2
0
3
7
FC Bâle
FC Bâle
2
0
3
8
FC Thoune
FC Thoune
2
-4
3
9
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
2
-3
1
10
FC Vaduz
FC Vaduz
2
-2
0
11
Servette FC
Servette FC
2
-2
0
12
FC Lucerne
FC Lucerne
2
-5
0
Tour final
Tour de relégation
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