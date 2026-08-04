Le Lausanne-Sport prête l'un de ses plus grands espoirs. Considéré comme le plus grand talent de l'académie vaudoise, Ethan Bruchez disputera la saison 2026-2027 sous les couleurs d'Yverdon Sport, en Challenge League.

Blick Sport

«Le FC Lausanne-Sport annonce avoir trouvé un accord avec Yverdon Sport FC pour le prêt d'une saison de son milieu de terrain Ethan Bruchez», a communiqué le LS ce mardi au sujet de son jeune milieu de terrain de 18 ans.

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Formé à l'académie du club, Ethan Bruchez, considéré comme le plus grand talent du LS, ne compte qu'une seule apparition en Super League jusqu'à présent, lors d'un déplacement à Winterthour en avril 2025 (8 minutes). Victime de deux blessures la saison dernière, c'est en Promotion League (3e division) que le milieu a depuis le plus souvent évolué.

Un an en Challenge League

Le Vaudois s'est notamment illustré en novembre dernier lors de la Coupe du monde M17 au Qatar, en faisant partie des éléments importants de la formation de Luigi Pisino, qui s'est hissée jusqu'en quarts de finale du tournoi.

«Ce prêt au Yverdon Sport FC doit lui permettre de bénéficier d'un temps de jeu régulier dans un environnement professionnel et de poursuivre sa progression en Dieci Challenge League», explique encore le Lausanne-Sport. De quoi permettre à Ethan Bruchez de revenir plus fort après un passage en deuxième division, comme l'a notamment fait Karim Sow avant lui?