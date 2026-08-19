Willem Geubbels a manqué lundi une immense occasion de but en Coupe d'Italie, sous les couleurs de son nouveau club: Lecce. L'ancien Saint-Gallois commence son aventure italienne de la pire des manières.

Blick Sport

Qu'elle paraît lointaine, cette époque où Willem Geubbels enchaînait les buts sous le maillot du FC Saint-Gall. Lors de la saison 2024/25, le buteur français avait inscrit 14 buts en 31 matches de Super League avec les Brodeurs. Ses trois réussites lors des trois premières journées de la saison suivante avaient fini de convaincre le Paris FC de miser 9 millions d'euros sur sa tête.

Mais la saison dernière, sous les couleurs du club parisien, Willem Geubbels a peiné, ne marquant qu'à cinq reprises en 27 parties. Trop peu pour l'ambitieux Paris FC (propriété de la famille Arnault), qui l'a vendu cet été à Lecce, en Serie A, pour la moitié du prix investi.

Parti pour se relancer dans les Pouilles, Willem Geubbels? Peut-être, on le lui souhaite en tout cas, mais cela semble bien mal parti. Pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, lundi soir, l'attaquant formé à l'OL a manqué une immense occasion. Seul face au but de Palerme, il s'est emmêlé les pinceaux et n'a su pousser le ballon au fond... alors que le but paraissait tout cuit.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Un terrible raté et une élimination de la Coupe d'Italie dès le premier tour pour Lecce face à Palerme, pensionnaire de Serie B. Pas la meilleure manière de commencer.