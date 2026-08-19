Le défenseur central zurichois quitte le Borussia Mönchengladbach pour rejoindre Leeds United. Il a signé un contrat de trois ans avec le club anglais.

ATS Agence télégraphique suisse

Onze ans après son arrivée au Borussia Mönchengladbach, Nico Elvedi quitte la Bundesliga pour la Premier League. Le défenseur central zurichois de 29 ans a signé un contrat de trois ans avec Leeds United, a annoncé le club anglais mercredi.

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Elvedi laisse une empreinte profonde en Allemagne. L'ancien junior du FCZ, qui a quitté la Suisse à l'adolescence, a disputé 318 rencontres en Bundesliga. Il est ainsi non seulement le Suisse ayant disputé le plus grand nombre de matches dans l'élite du football allemand, mais aussi le joueur étranger ayant le plus souvent porté les couleurs du Borussia.

Avec Noah Okafor

Mais c’est notamment grâce à ses performances à la Coupe du monde cet été qu’Elvedi s’est distingué pour permettre ce transfert en Angleterre. À Leeds, il sera entraîné, comme lors de la saison 2022/23, par l’Allemand Daniel Farke, qui a ramené le club en Premier League avant de lui permettre à deux reprises de se maintenir dans l’élite. La saison dernière, le triple champion a terminé à la 14e place avec dans ses rangs Noah Okafor, nouveau coéquipier suisse d'Elvedi.