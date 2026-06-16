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Importante réorganisation
Ruben Amorim rebondit à la tête de l'AC Milan

Le Portugais Ruben Amorim, 41 ans, devient entraîneur de l'AC Milan avec un contrat de deux ans. Le club milanais espère rebondir après son absence en Ligue des champions sous sa direction.
Publié: il y a 22 minutes
L'entraîneur portugais Ruben Amorim s'est engagé avec l'AC Milan.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

L'entraîneur portugais Ruben Amorim, renvoyé de Manchester United en début d'année, s'est engagé avec l'AC Milan. Le club lombard, qui se reconstruit après avoir raté la qualification pour la Ligue des champions, l'a annoncé.

La presse italienne a évoqué un contrat de deux ans autour d'un salaire annuel de 3,5 millions d'euros. «Il y a des ambitions qui vous accompagnent tout au long de votre carrière et entraîner l'AC Milan a toujours été l'une des miennes, a déclaré Amorim, cité dans le communiqué. C'est un défi que je relève avec fierté et enthousiasme.»

L'AC Milan, propriété du fonds américain RedBird Capital Partners, a fait le ménage depuis le psychodrame vécu à la dernière journée – défaite contre Cagliari – qui l'a privé de Ligue des champions à la rentrée, alors que la qualification semblait acquise.

Ibrahimovic conserve son poste

Les dirigeants ont annoncé dans la foulée une réorganisation en profondeur dont a fait les frais l'entraîneur Massimiliano Allegri, mais l'ancien buteur Zlatan Ibrahimovic, très critiqué par les tifosi, a conservé son poste.

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Ancien milieu de terrain international (14 sélections), Ruben Amorim, 41 ans, s'est révélé sur le banc du Sporting, avec trois titres de champion empochés en 2021, 2024 et 2025.

Mais sa réussite ne l'a pas accompagné après son grand saut vers la Premier League, du côté de Manchester United qui l'a embauché en novembre 2024. En dépit d'une finale d'Europa League, il a terminé sa première saison anglaise à la 15e place, avant d'être limogé en janvier. Il n'a gagné que 24 des 63 matches en poste chez les Red Devils.

Serie A 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Inter Milan
Inter Milan
38
54
87
2
SSC Naples
SSC Naples
38
22
76
3
AS Rome
AS Rome
38
28
73
4
Côme 1907
Côme 1907
38
36
71
5
Milan AC
Milan AC
38
18
70
6
Juventus Turin
Juventus Turin
38
27
69
7
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
38
15
59
8
Bologne FC
Bologne FC
38
3
56
9
Lazio Rome
Lazio Rome
38
1
54
10
Udinese Calcio
Udinese Calcio
38
-3
50
11
Sassuolo
Sassuolo
38
-4
49
12
Torino FC
Torino FC
38
-19
45
13
Parme Calcio
Parme Calcio
38
-18
45
14
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
38
-13
43
15
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
38
-9
42
16
Genoa CFC
Genoa CFC
38
-10
41
17
US Lecce
US Lecce
38
-22
38
18
US Cremonese
US Cremonese
38
-25
34
19
Hellas Vérone
Hellas Vérone
38
-36
21
20
Pise SC
Pise SC
38
-45
18
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
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