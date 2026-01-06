Un favori se dégage déjà pour succéder à Ruben Amorim

Ruben Amorim n’est plus l’entraîneur de Manchester United. Le club a licencié le technicien portugais lundi, mettant un terme à quatorze mois de turbulences. Déjà, les médias anglais s’en donnent à cœur joie et égrènent les noms de ses successeurs potentiels.
Celui d’Oliver Glasner revient avec insistance. L’Autrichien a conduit Crystal Palace à la première victoire en FA Cup de l’histoire du club la saison dernière, synonyme également de première qualification européenne. Toutefois, le contrat de l’ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort avec les Eagles arrive à échéance en fin de saison. Or Manchester United a indiqué ne vouloir nommer un entraîneur à long terme qu’à partir de la saison prochaine. D’ici là, une solution intérimaire devra être mise en place: Darren Fletcher, coach des moins de 18 ans, prendra en charge l’équipe lors des prochains matches.
Oliver Glasner n’est cependant pas le seul entraîneur de Premier League cité. Unai Emery (Aston Villa), Eddie Howe (Newcastle United) et Andoni Iraola (Bournemouth) figurent également parmi les candidats évoqués. Enzo Maresca, récemment remercié par Chelsea au Nouvel An, est lui aussi mentionné. Enfin, The Sun avance les noms de Xavi (ex-FC Barcelone) et de Gareth Southgate (ex-sélectionneur de l’Angleterre), tous deux actuellement libres de tout engagement.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
20
26
48
2
Manchester City FC
20
26
42
3
Aston Villa
20
9
42
4
Liverpool FC
20
4
34
5
Chelsea FC
20
11
31
6
Manchester United FC
20
4
31
7
Brentford FC
20
4
30
8
Sunderland AFC
20
2
30
9
Newcastle United FC
20
4
29
10
Brighton & Hove Albion FC
20
3
28
11
Fulham FC
20
-1
28
12
Everton FC
20
-2
28
13
Tottenham Hotspur FC
20
4
27
14
Crystal Palace FC
20
-1
27
15
AFC Bournemouth
20
-7
23
16
Leeds United
20
-7
22
17
Nottingham Forest
20
-14
18
18
West Ham United FC
20
-20
14
19
Burnley FC
20
-19
12
20
Wolverhampton Wanderers FC
20
-26
6