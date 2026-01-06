Un favori se dégage déjà pour succéder à Ruben Amorim

Qui va succéder à Ruben Amorim à Manchester United? Oliver Glasner serait le candidat numéro un, mais d'autres noms sont également cités.

Cédric Heeb

Ruben Amorim n’est plus l’entraîneur de Manchester United. Le club a licencié le technicien portugais lundi, mettant un terme à quatorze mois de turbulences. Déjà, les médias anglais s’en donnent à cœur joie et égrènent les noms de ses successeurs potentiels.

Celui d’Oliver Glasner revient avec insistance. L’Autrichien a conduit Crystal Palace à la première victoire en FA Cup de l’histoire du club la saison dernière, synonyme également de première qualification européenne. Toutefois, le contrat de l’ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort avec les Eagles arrive à échéance en fin de saison. Or Manchester United a indiqué ne vouloir nommer un entraîneur à long terme qu’à partir de la saison prochaine. D’ici là, une solution intérimaire devra être mise en place: Darren Fletcher, coach des moins de 18 ans, prendra en charge l’équipe lors des prochains matches.

Oliver Glasner n’est cependant pas le seul entraîneur de Premier League cité. Unai Emery (Aston Villa), Eddie Howe (Newcastle United) et Andoni Iraola (Bournemouth) figurent également parmi les candidats évoqués. Enzo Maresca, récemment remercié par Chelsea au Nouvel An, est lui aussi mentionné. Enfin, The Sun avance les noms de Xavi (ex-FC Barcelone) et de Gareth Southgate (ex-sélectionneur de l’Angleterre), tous deux actuellement libres de tout engagement.