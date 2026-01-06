DE
Plusieurs noms sur la liste
Un favori se dégage déjà pour succéder à Ruben Amorim

Qui va succéder à Ruben Amorim à Manchester United? Oliver Glasner serait le candidat numéro un, mais d'autres noms sont également cités.
Publié: il y a 16 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
1/6
Oliver Glasner est considéré comme le favori pour le poste d'entraîneur de Manchester United.
Photo: Getty Images
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric Heeb

Ruben Amorim n’est plus l’entraîneur de Manchester United. Le club a licencié le technicien portugais lundi, mettant un terme à quatorze mois de turbulences. Déjà, les médias anglais s’en donnent à cœur joie et égrènent les noms de ses successeurs potentiels.

Celui d’Oliver Glasner revient avec insistance. L’Autrichien a conduit Crystal Palace à la première victoire en FA Cup de l’histoire du club la saison dernière, synonyme également de première qualification européenne. Toutefois, le contrat de l’ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort avec les Eagles arrive à échéance en fin de saison. Or Manchester United a indiqué ne vouloir nommer un entraîneur à long terme qu’à partir de la saison prochaine. D’ici là, une solution intérimaire devra être mise en place: Darren Fletcher, coach des moins de 18 ans, prendra en charge l’équipe lors des prochains matches.

Oliver Glasner n’est cependant pas le seul entraîneur de Premier League cité. Unai Emery (Aston Villa), Eddie Howe (Newcastle United) et Andoni Iraola (Bournemouth) figurent également parmi les candidats évoqués. Enzo Maresca, récemment remercié par Chelsea au Nouvel An, est lui aussi mentionné. Enfin, The Sun avance les noms de Xavi (ex-FC Barcelone) et de Gareth Southgate (ex-sélectionneur de l’Angleterre), tous deux actuellement libres de tout engagement.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
20
26
48
2
Manchester City FC
Manchester City FC
20
26
42
3
Aston Villa
Aston Villa
20
9
42
4
Liverpool FC
Liverpool FC
20
4
34
5
Chelsea FC
Chelsea FC
20
11
31
6
Manchester United FC
Manchester United FC
20
4
31
7
Brentford FC
Brentford FC
20
4
30
8
Sunderland AFC
Sunderland AFC
20
2
30
9
Newcastle United FC
Newcastle United FC
20
4
29
10
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
20
3
28
11
Fulham FC
Fulham FC
20
-1
28
12
Everton FC
Everton FC
20
-2
28
13
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
20
4
27
14
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
20
-1
27
15
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
20
-7
23
16
Leeds United
Leeds United
20
-7
22
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
20
-14
18
18
West Ham United FC
West Ham United FC
20
-20
14
19
Burnley FC
Burnley FC
20
-19
12
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
20
-26
6
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
