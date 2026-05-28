Un limogeage à 17,5 millions pour Manchester United

Le limogeage de Ruben Amorim a coûté 17,5 millions de francs à Manchester United. Licencié en janvier pour manque de résultats, il avait encore 18 mois de contrat.

AFP Agence France-Presse

Le limogeage de Ruben Amorim et de son staff a coûté 16,7 millions de livres (17,5 millions de francs) à Manchester United, a annoncé mercredi le club anglais. Payant une absence de résultats, l'entraîneur portugais et ses adjoints ont été licenciés en janvier alors qu'il leur restait 18 mois de contrat.

Erik Ten Hag avait déjà coûté cher

Chargé de l'intérim, Michael Carrick a présidé au spectaculaire redressement sportif du club, qui a terminé à la 3e place de la Premier League, qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Ce dernier a été confirmé à son poste pour les deux saisons à venir.

Le renvoi avant terme d'Erik ten Hag, prédécesseur d'Amorim sur le banc (avril 2022-octobre 2024), avait coûté 14,5 millions de livres au club. Le coût du renvoi d'Amorim figure dans les comptes publiés mercredi par le club mancunien.