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Ruben Amorim a coûté cher
Un limogeage à 17,5 millions pour Manchester United

Le limogeage de Ruben Amorim a coûté 17,5 millions de francs à Manchester United. Licencié en janvier pour manque de résultats, il avait encore 18 mois de contrat.
Publié: il y a 26 minutes
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Le limogeage de Ruben Amorim a coûté cher à Manchester United.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Le limogeage de Ruben Amorim et de son staff a coûté 16,7 millions de livres (17,5 millions de francs) à Manchester United, a annoncé mercredi le club anglais. Payant une absence de résultats, l'entraîneur portugais et ses adjoints ont été licenciés en janvier alors qu'il leur restait 18 mois de contrat.

Erik Ten Hag avait déjà coûté cher

Chargé de l'intérim, Michael Carrick a présidé au spectaculaire redressement sportif du club, qui a terminé à la 3e place de la Premier League, qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Ce dernier a été confirmé à son poste pour les deux saisons à venir.

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Le renvoi avant terme d'Erik ten Hag, prédécesseur d'Amorim sur le banc (avril 2022-octobre 2024), avait coûté 14,5 millions de livres au club. Le coût du renvoi d'Amorim figure dans les comptes publiés mercredi par le club mancunien.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
38
44
85
2
Manchester City FC
Manchester City FC
38
42
78
3
Manchester United FC
Manchester United FC
38
19
71
4
Aston Villa
Aston Villa
38
7
65
5
Liverpool FC
Liverpool FC
38
10
60
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
38
4
57
7
Sunderland AFC
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38
-6
54
8
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
38
6
53
9
Brentford FC
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38
3
53
10
Chelsea FC
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38
6
52
11
Fulham FC
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38
-4
52
12
Newcastle United FC
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38
-2
49
13
Everton FC
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38
-3
49
14
Leeds United
Leeds United
38
-7
47
15
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
38
-10
45
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
38
-3
44
17
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
38
-9
41
18
West Ham United FC
West Ham United FC
38
-19
39
19
Burnley FC
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38
-37
22
20
Wolverhampton Wanderers FC
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38
-41
20
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Ligue Europa de l'UEFA
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