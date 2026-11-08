Gennaro Gattuso et la Lazio volent sur le championnat d'Italie

La Lazio Rome va passer la trêve internationale au sommet du Championnat d'Italie après son nul à Naples (1-1) dimanche, mais ne compte plus qu'un point d'avance sur l'Inter Milan, vainqueur de Côme (2-0).

AFP

Après onze journées, la Lazio est toujours invaincue et continue de (se) surprendre. Elle est même repartie du stade Diego-Armando-Maradona frustrée, car elle a mené grâce à Davide Frattesi (26e) et a dominé le Napoli, en panne de confiance. Mais un but contre son camp d'Alfonso Pedraza (48e) a ramené les deux équipes à égalité. «On aurait pu marquer deux ou trois buts de plus», a estimé son entraîneur Gennaro Gattuso.

Avec 29 points sur un maximum de 33, son équipe, qui avait remporté ses six précédents matches de Serie A, réalise le meilleur début de saison de son histoire, mais elle a vu revenir sur ses talons l'Inter (2e, 28 pts) et l'AS Rome (3e, 27 pts), vainqueur de Sassuolo (3-0) samedi.

Gattuso, marqué avant son arrivée à Rome par son échec cuisant à la tête de la Nazionale, incapable de se qualifier pour le Mondial 2026, refuse de toute façon de s'emballer.

«On ne doit pas regarder le classement parce que cela ne nous concerne pas. On doit vivre au jour le jour en gardant cette faim-là, cette envie de se sacrifier, de jouer le football qu'on veut jouer, avec du courage», a insisté le champion du monde 2006.

Les sifflets des tifosi pour Naples

Ancien entraîneur de Gattuso à Perugia puis à l'AC Milan, Massimiliano Allegri n'est, lui, pas loin du gouffre. Son équipe a certes réagi après ses défaites face à la Juventus (2-0) et à Porto (4-1), mais elle est distancée dans la course au titre (10e, 15 pts) et mal en point en Champions League.

Pire, son Napoli, sifflé par ses tifosi, semble au bord de l'implosion avec des joueurs cachant difficilement leur frustration et leur mésentente.

«Il y a toujours des moments difficiles dans une saison, je reste confiant, veut pourtant croire l'expérimenté «Max». Quand on est en pleine mer au milieu d'une tempête, on arrive toujours à ramener le bateau à bon port».

L'Inter Milan a de son côté fait revenir sur terre Côme qui restait sur six victoires consécutives (4 en championnat, 2 en Ligue des champions), dont une démonstration historique à Lens (9-1) mercredi.

L'ambitieux club lombard a été assommé en sept minutes par les champions d'Italie en titre, d'abord par Francesco Pio Esposito (12e), puis par Marcus Thuram (19e) qui a fêté son retour en équipe de France avec son sixième but de la saison.

Côme a rétrogradé à la 5e place de la Serie A, débordée par l'AC Milan, vainqueur plus tôt sur le terrain du Genoa (2-1), trois jours après sa déroute en Europa League à domicile face à Ferencvaros (2-0).

La Juventus dans une crise profonde

La Juventus, incapable d'enchaîner deux victoires de suite depuis la 2e journée, s'éloigne toujours plus des premiers rôles: menée deux fois par la Fiorentina, pourtant en position délicate (15e, 9 pts), elle a arraché le nul (2-2) et reste 7e mais accuse désormais onze points de retard sur le leader.