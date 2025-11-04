Luka Modrić, l’homme que le temps a oublié

À 40 ans, Luka Modrić défie le temps sous le maillot de l’AC Milan. Repositionné devant la défense, le Ballon d’Or 2018 est redevenu indispensable et incarne, plus que jamais, la culture italienne de la longévité.

Non, le temps ne semble pas avoir de véritables effets sur Luka Modrić. Son visage a pris quelques rides, forcément, mais son niveau physique ne parait lui pas avoir bougé tant il soigne son corps avec rigueur. Pas conservé par le Real Madrid cet été après treize ans et bons et de loyaux services, le Croate a décidé de relever un ultime défi européen en s'engageant du côté de l'AC Milan, pour une saison plus une en option. Clin d'œil du destin pour lui, le fan de Zvonimir Boban, l'une des très nombreuses légendes du club rossonero.

Et alors qu'on pouvait penser qu'on verrait le ballon d'Or 2018 s'adonner à une tournée d'adieu, peut-être même pas dans la peau d'un titulaire, le voici devenu indispensable pour l'actuel troisième du championnat italien. Repositionné devant la défense, il est le sixième joueur le plus utilisé par le staff milanais. «Luka est un joueur extraordinaire, c’est un plaisir de le voir jouer, c’est un garçon vraiment humble. Il est merveilleux. Il sait où le ballon va finir une minute avant tout le monde», l'encensait son entraîneur Massimiliano Allegri à la mi-septembre, après que son numéro 14 a inscrit le seul but de la victoire des Lombards face à Bologne, devenant au passage le milieu de terrain le plus âgé à marquer en Serie A.

Meilleur milieu d'Italie

Depuis, le sextuple vainqueur de la Champions League avec le Real Madrid a ajouté une deuxième passe décisive à ses statistiques, au Suisse Zachary Athekame face à Pise. Surtout, il vient d'être nommé meilleur joueur de Serie A du mois de septembre, prix décerné par l'Association des footballeurs italiens et attribuée par les votes de ses pairs. Car le milieu continue d’imposer sa maîtrise absolue du jeu. Le Croate occupe la première place dans presque toutes les statistiques clés: nombre de ballons touchés, passes réussies – qu’elles soient courtes, longues, vers l’avant ou progressives – ainsi que dans les passes précises vers le dernier tiers et les passes en profondeur.

Il domine également les actions progressives, confirmant son rôle central dans la construction du jeu milanais. Même sur le plan défensif, il reste irréprochable, se classant deuxième pour le pourcentage de duels remportés. À 40 ans passés, Luka Modrić, qui voit autour de lui ses coéquipiers se blesser les uns après les autres, prouve encore qu’il demeure un métronome d’exception à mi-terrain. De quoi entendre la Curva Sud reprendre et remixer un chant napolitain en l'honneur de Diego Maradona. «Savez-vous pourquoi mon coeur bat? J'ai vu... Luka Modrić!», scandait-on ainsi dans les tribunes lors du match nul face à Pise (2-2).

«Il existe ici une culture de la préparation individuelle»

Quel est donc le secret du Croate? Frédéric Veseli donne un premier indice. «En Italie, il y a vraiment cette culture de la préparation physique individuelle, de la bonne alimentation, du bon entraînement. C’est pour ça que les joueurs durent plus longtemps», explique le Vaudois, ajoutant que le niveau de la Serie A peut aussi être un motif d'explication.

«L’intensité n’est pas aussi explosive que dans d’autres championnats comme en Angleterre ou en Espagne. Mais tous les joueurs étrangers qui viennent en Italie le disent: c’est un championnat très physique et très exigeant. Donc le fait d’évoluer dans un environnement aussi difficile physiquement et de durer dans le temps prouve que les joueurs sont bien préparés», ajoute-t-il.

Milan sera-t-il champion grâce à Luka Modric?

Le natif de Renens, capitaine de la sélection suisse M17 championne du monde en 2009, n'est ainsi pas étonné par les performances du Croate. «Des joueurs comme Modrić, il y en a toujours eu ici. En Italie, on a beaucoup d’exemples comme ça. Lui, c’est un cas particulier, bien sûr, parce qu’il garde un niveau exceptionnel. Mais même à des niveaux un peu inférieurs, beaucoup de joueurs atteignent 36, 37, 38 ans en restant très performants», détaille le défenseur central qui évolue actuellement à Südtirol, en Serie B, et qui a connu la Serie A avec Empoli et la Salernitana.

Élégant, intelligent, Luka Modrić ravit les fans de l'AC Milan, lesquels ont le droit cette saison de rêver à un Scudetto au mois de mai prochain. Si cela devait arriver, une grande partie de leurs remerciements iraient vers le génie croate.