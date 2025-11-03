Remo Freuler s'est fracturé la clavicule et ne participera pas aux matches de qualification pour la Coupe du monde contre la Suède et le Kosovo, mi-novembre. L'entraîneur Murat Yakin devra improviser, Denis Zakaria manquera aussi probablement à l'appel.

1/2 La star de la Nati doit maintenant passer par la case opération. Photo: TOTO MARTI

Tobias Wedermann

C’est une mauvaise nouvelle pour l’équipe nationale suisse et son entraîneur Murat Yakin: selon les informations du Blick, Remo Freuler s’est fracturé la clavicule dimanche et devra être opéré en début de semaine. Le capitaine de Bologne, âgé de 33 ans, manquera non seulement des matches importants de Ligue Europa et de championnat avec son club, mais aussi les dernières rencontres de qualification pour la Coupe du monde avec la Suisse contre la Suède et le Kosovo.

Remo Freuler est le joueur fiable par excellence: les matches qu’il a manqués avec la Suisse se comptent sur les doigts d’une main. «Je ne me souviens pas que Remo ait déjà fait un mauvais match ou qu’il ait baissé de régime. Je suis également fasciné par sa manière de travailler stratégiquement dans les matchs, tant défensivement qu’offensivement. Et de marquer des buts dans les moments importants», s’enthousiasmait Murat Yakin en octobre à propos de son protégé.

Denis Zakaria aussi absent?

Murat Yakin doit désormais se passer de ce dernier. Le capitaine Granit Xhaka perd ainsi son partenaire au cœur de l’équipe. Et ce n’est pas tout: le remplaçant naturel de Freuler, Denis Zakaria, ne sera presque certainement pas non plus à la disposition du sélectionneur. Le capitaine de l'AS Monaco est blessé depuis septembre, et son club espère profiter de la trêve internationale pour poursuivre sa rééducation.

L’entraîneur de la Nati devra donc trouver une solution au milieu de terrain. Mercredi, il annoncera sa sélection pour les deux derniers matches de qualification.