Le capitaine d'YB Loris Benito était annoncé titulaire face à Bâle. Présent sur la feuille de match, il ne l'était pas au coup d'envoi. Ludovic Magnin se fâche, Gerardo Seoane parle d'une «erreur».

1/4 L'entraîneur d'YB Gerardo Seoane a expliqué à son homologue bâlois Ludovic Magnin le changement de joueur de dernière minute avant le début du match. Photo: keystone-sda.ch

Lucas Werder

Juste avant le coup d'envoi d'YB-Bâle, Ludovic Magnin vit au Wankdorf la même situation que les 31'500 supporters présents dans les gradins. L’entraîneur du FC Bâle ne remarque qu'YB remplace au pied levé son capitaine Loris Benito par Darian Males, lorsque les deux équipes sortent du tunnel des joueurs avant le coup d’envoi. «En 2025, avec toutes ces règles imposées par la ligue...», s’énerve Ludovic Magnin, non sans raison.

La décision de ne pas faire jouer Loris Benito a été prise in extremis, explique Gerardo Seoane pour justifier ce changement de dernière minute. «Il y a certainement eu un message à l’arbitre. Je ne sais pas dans quelle mesure ce message a ensuite été transmis», poursuit le coach d'YB.

Malice des Bernois?

Peu avant le match, Gerardo Seoane a demandé aux arbitres assistants si quelqu’un avait informé Bâle du changement de joueur. «Comme personne ne savait si cela avait été le cas, j’ai tenu à le dire encore à Ludo», explique le technicien bernois.

Juste avant le coup d'envoi, un bref échange a lieu sur la ligne de touche entre Gerardo Seoane et Ludovic Magnin. Tandis que l'entraîneur bernois affiche un air sérieux, le Vaudois laisse échapper un rire incrédule. «Je comprends que l'on suppose de l'autre côté qu'il s'agissait d'un acte de malice. Mais c'était tout simplement une erreur de notre part de ne pas le leur avoir dit officiellement», explique Gerardo Seoane.

Loris Benito touché au mollet

Ludovic Magnin estime que l’action des Bernois n’est «pas tout à fait correcte». «Mais vous avez de la chance, je m’entends très bien avec Gerry et je le crois», déclare l’entraîneur du FC Bâle.

Mais pourquoi YB a-t-il remplacé son capitaine si peu de temps avant le coup d’envoi? Le capitaine avait dû manquer l’entraînement de samedi, mais il aurait apparemment été à nouveau opérationnel pour le choc contre Bâle. Loris Benito explique lui-même la situation: «Lors du tout dernier sprint de l’échauffement, j’ai eu un pincement au mollet.»