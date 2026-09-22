Des supporters de la Juventus ont perturbé dimanche l'hommage à Sandro Mazzola, légende de l'Inter Milan. Le club turinois a été sanctionné mardi d'une amende de 10'000 euros, évitant des sanctions plus lourdes.

ATS Agence télégraphique suisse

La Juventus a écopé mardi d'une amende de 10'000 euros. Ceci en raison du comportement de certains de ses supporters. Ceux-ci n'ont pas respecté dimanche la minute de silence en hommage à la légende du football italien Sandro Mazzola.

La sanction a été atténuée compte tenu de la prise de position officielle rapide du club par rapport à ce comportement déplorable, ainsi que de la dissociation du reste du public présent au stade. La Juve s'exposait à une amende pouvant monter jusqu'à 50'000 euros, voire à une rencontre disputée à huis clos.

Avant le coup d'envoi de toutes les rencontres de la 5e journée du Championnat d'Italie le week-end dernier, une minute de silence a été observée en mémoire de Mazzola, ancien joueur emblématique de l'Inter Milan et de la Nazionale, qui s'est éteint samedi à l'âge de 83 ans.

«Un manque de respect»

Avant le match contre l'Atalanta à l'Allianz-Stadium, une partie des tifosi de la Juve ont tourné le dos au terrain et entonné des chants durant l'hommage à Mazzola qui a fait toute sa carrière de joueur à l'Inter Milan, club honni par les ultras de la «Vieille Dame».

Avant même la fin du match, la Juventus avait publié un communiqué déplorant l'attitude de ces supporters. «Il n'y a aucune rivalité qui puisse justifier un manque de respect pendant une minute de silence. Honorer la mémoire et se rassembler dans le souvenir lors des moments de commémoration représente une responsabilité commune qui transcende les appartenances et les couleurs», a écrit le club le plus titré du football italien.

D'anciens gloires bianconeri ont également dénoncé l'attitude des supporters, comme l'ancien international Marco Tardelli, pour qui «ce qui s'est passé est l'un des moments les plus noirs».