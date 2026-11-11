Sepp Blatter qualifie Gianni Infantino de «dictateur» et veut l'envoyer «en psychiatrie»!

L'ancien président de la FIFA Sepp Blatter a frontalement attaqué son successeur Gianni Infantino. Il l'a qualifié de «dictateur» sans «aucune limite» et a suggéré de l'envoyer «en psychiatrie».

ATS Agence télégraphique suisse

Ces propos ont paru mercredi dans un entretien accordé au magazine allemand «Der Spiegel».

«C'est un dictateur. Des gens à la FIFA me racontent que personne n'a le droit de prendre l'ascenseur avec lui. Il est 'intouchable'», dit l'ancien homme fort du football mondial à propos du Haut-Valaisan, qui lui a succédé en 2016 et cherche à se faire réélire en 2027.

«Infantino ne connaît plus aucune limite. Il ne comprend pas tout cela. Peut-être faudrait-il envoyer Infantino une fois en psychiatrie», a encore dit Sepp Blatter, interrogé sur le projet de son successeur, décrié puis annulé, de créer une société chargée de gérer les activités commerciales de la FIFA et d'en vendre des parts minoritaires à des investisseurs privés.

En dépit du tollé provoqué par ce projet, dont l'annonce a suivi un Mondial 2026 riche en polémiques mais commercialement triomphal, Gianni Infantino, 56 ans, reste le grand favori de l'élection qui se déroulera lors du congrès de la FIFA le 18 mars 2027 à Rabat.

Quant à sa proximité affichée avec le président américain Donald Trump, elle a «changé Gianni Infantino» qui croit depuis «être destiné à monopoliser» le football mondial, tance Sepp Blatter, adepte des critiques de son successeur et compatriote.

Aujourd'hui âgé de 90 ans, Sepp Blatter avait été poussé à la démission fin 2015. Avec Michel Platini, président de l'UEFA et candidat à sa succession, il avait été emporté par une cascade de scandales.

Accusés notamment d'escroquerie, les deux hommes ont été définitivement acquittés par la justice helvétique en 2025.