Le match amical entre Schalke et le Real Madrid a été marqué par une altercation entre Kylian Mbappé et Nikola Katic. Après la rencontre, trois hommes sans accréditation auraient agressé une employée.

Manuela Bigler

Même s’il ne s’agissait que d’un match amical, la victoire 3-0 du Real Madrid à Schalke a été marquée par de vives tensions. Un accrochage a notamment opposé l’ancien défenseur du FC Zurich Nikola Katic à l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé.

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Frustré après avoir perdu le ballon, Kylian Mbappé a frappé Nikola Katic à l’arrière de la tête avec les deux mains, loin du ballon. Les deux joueurs ont ensuite échangé quelques mots. Si l’incident est resté limité au terrain, la situation aurait pris une tournure bien plus inquiétante après le coup de sifflet final.

Trois hommes sans accréditation

Environ 25 minutes après la fin du match, une vive agitation aurait éclaté dans les couloirs de la Veltins-Arena, rapporte «Sport Bild». Cette fois, les joueurs n’étaient pas au centre de l’attention. Trois hommes inconnus se seraient retrouvés dans le couloir menant aux vestiaires. Entre les deux équipes, seuls une porte vitrée et un agent de sécurité auraient séparé les trois hommes des vestiaires.

Les individus se seraient présentés comme des cousins de l’attaquant du Real Madrid Arda Güler. Selon le journal allemand, ils auraient insisté «à voix haute pendant environ dix minutes» auprès de l’agent de sécurité pour être autorisés à rejoindre les joueurs.

Ils auraient notamment crié à plusieurs reprises le nom d’Arda Güler et parlé turc à certains moments. Les trois hommes auraient également demandé à l’agent de sécurité de leur amener directement l’international turc. Une demande qui n’a évidemment pas été suivie d’effet.

On ignore encore comment ces trois hommes ont pu accéder à la zone des vestiaires, pourtant soumise à plusieurs contrôles. Une employée du service de presse de Schalke les a également remarqués et leur a demandé de présenter leur accréditation. Cette zone étant normalement réservée aux joueurs, entraîneurs, membres des staffs et journalistes, les trois hommes n’étaient pas autorisés à s’y trouver.

Une employée de Schalke frappée

Comme le rapporte «Bild», les trois hommes auraient alors commencé à hurler sur l’employée de Schalke, l’insultant et la menaçant. Le journal allemand rapporte notamment plusieurs propos particulièrement agressifs tenus à son encontre. L’employée aurait ensuite voulu photographier les prétendus «cousins d’Arda Güler». L’un des hommes aurait alors réagi en lui assénant un violent coup au bras.

Des agents de sécurité, appelés à la rescousse, ont finalement pu mettre l’employée à l’abri. Les trois hommes auraient ensuite quitté le stade en continuant de crier et de proférer des insultes.