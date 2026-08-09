Bernardo Silva vient à peine d'arriver au Real Madrid qu'il se fait déjà critiquer par son nouvel entraîneur José Mourinho. Le Portugais s'en est pris à la forme physique de son compatriote, visiblement pas très discipliné pendant les vacances.

Blick Sport

Après avoir disputé une Coupe du monde très médiocre avec le Portugal, Bernardo Silva a pris quelques jours de vacances. Mais s'il pensait arriver au Real Madrid et être accueilli en héros, c'était mal connaître son nouvel entraîneur José Mourinho.

«C’est un garçon qui a tout pour réussir dans sa tête. Mais le pauvre, il n’a rien fait pendant les vacances et il est revenu dans une très mauvaise forme physique. Il a encore besoin de se développer», l'a incendié son compatriote portugais, visiblement pas convaincu par la silhouette de son nouveau joueur, qui évoluait à Manchester City la saison dernière et a rejoint le Real libre, moyennant une jolie prime à la signature et un salaire très confortable. Pas de quoi lui donner envie de travailler pendant les vacances, a priori...

Un peu de compliments quand même

Le «Special One» s'est cependant montré un peu plus élogieux dans la suite de son discours. «C’est un joueur formidable, capable de nous offrir une excellente sortie de balle en jouant en 6 ou en 8, mais aussi très à l’aise en 10. Avec un effectif réduit à vingt joueurs, un entraîneur a besoin de joueurs comme lui, capables d’évoluer à plusieurs postes et de s’adapter aux différentes situations», a-t-il ajouté. A condition qu'il soit en forme...