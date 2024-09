Servette devra fermer une tribune pour son prochain match européen

Blick Sport

Les supporters du Servette FC avaient allumé des feux d'artifices lors de la réception de Chelsea. Photo: keystone-sda.ch

Le Servette FC était sur la sellette face à l'UEFA. En novembre 2023, les supporters du club genevois avaient allumé bon nombre de fumigènes lors de la réception de l'AS Rome, à l'époque entraînée par José Mourinho, en phases de poules de l'Europa League. Un spectacle qui n'avait pas plu à l'instance du football européen, qui avait sanctionné les Grenat d'un sursis. Si, dans les deux ans après cette date, le public du Stade de Genève décidait d'à nouveau réaliser un show lors d'un match européen, une partie de la Tribune Nord allait devoir fermer pour un match.

Alors forcément, lorsque fumigènes et feux d'artifices ont été allumés en grande pompe lors de la victoire de prestige face à Chelsea (2-1) fin août, les sanctions semblaient inévitables. Elles sont tombées ce mardi, en fin de journée. Et cette fois, plus de sursis. Le club genevois a été sanctionné de deux amendes: une de 35'000 euros, pour les feux d'artifices. Et une autre de 8125 euros, pour des jets d'objets.

Surtout, l'instance a pris la décision de «fermer partiellement le stade du Servette FC (les secteurs H, I, J, K, L, M dans la Tribune Nord) lors du prochain match d'une compétition UEFA dans lequel le Servette FC jouera en tant que club hôte».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Une sanction qui n'abat pas forcément les supporters servettiens sur les réseaux sociaux, qui prévoient déjà de se rabattre sur la tribune est pour mettre l'ambiance lors du prochain match d'une coupe européenne.

Par contre, on ne sait pas encore quand celui-ci aura lieu, le Servette FC n'étant pas parvenu à se qualifier pour l'Europa ou la Conference League cette saison. Mais, actuellement leader de Super League, les Genevois sont sur une bonne lancée pour à nouveau vivre une campagne de qualifications européennes la saison prochaine. Le chemin reste toutefois long.