Lors de la dernière victoire, le buteur n'était même pas encore né

1/6 La joie est immense à Saint-Marin.

Lino Dieterle

«Saint-Marin, amour de ma vie, je t'ai vu gagner un match. Merci les gars!» C'est avec de grands mots que le gérant d'un compte X saint-marinais célèbre une victoire historique. Pour la première fois de son histoire footballistique, le petit pays situé au milieu de l'Italie remporte un match officiel.

Saint-Marin s'impose 1-0 face au Liechtenstein pour son entrée en lice dans la Ligue des Nations. L'homme qui restera dans les livres d'histoire s'appelle Nicko Sensoli, qui a marqué un but à la valeur inestimable à la 53e minute. Le jeune homme de 19 ans joue pour la San Marino Academy dans le championnat locale, a passé le printemps dernier en prêt à Sangiuliano City et a fait six apparitions en Serie D - la quatrième division en Italie. En marquant contre le Liechtenstein, il entre immédiatement dans la légende.

Première victoire après 20 ans d'attente

«Je ne vais pas beaucoup dormir, je suis très heureux. Gagner chez soi, devant ses amis et sa famille, ça n'a pas de prix», déclare le jeune joueur à Optus Sport à la fin du match. Il veut dédier ce but à son meilleur ami, dit-il d'abord, avant de le dédier aussi à sa famille, à tous les San-Marinais présents dans le stade, à ses coéquipiers et à tout le staff, en rayonnant devant la caméra.

La dernière fois que l'équipe nationale saint-marinaise a quitté un terrain de football dans la peau du vainqueur, c'était le 28 avril 2004. L'adversaire était alors le... Liechtenstein, mais il s'agissait à ce moment-là d'un match amical. Nicko Sensoli n'était alors même pas encore né. 140 matches se sont écoulés avant que son but ne délivre l'enclave de 34'000 habitants.