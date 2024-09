Le chef ultra de l'Inter poignarde l'héritier de la mafia

1/7 Le meurtre a eu lieu à Cernusco sul Naviglio, dans la banlieue de Milan. Les carabiniers enquêtent.

Ce ne sont pas deux camps ennemis, comme ceux de l'Inter et de l'AC Milan par exemple, qui se battent à mort à Milan. Non, cela se passe entre fans du champion d'Italie en titre. Et plus précisément au sein de la partie organisée des supporters des Nerazzurri.

L'altercation, qui s'est terminée par le meurtre de l'un d'eux, a d'ailleurs été précédée d'une rencontre des joueurs de Simone Inzaghi. L'un des capos de l'Inter avait même posté sur les réseaux sociaux une photo sur laquelle on voyait les deux protagonistes de l'histoire, maillot de l'Inter sur les épaules, après un match de football à cinq face à des supporters de l'AC. Tous deux, Andrea Beretta (49 ans), le capo de l'Inter qui devait devenir le meurtrier, et Antonio Bellocco (36 ans), qui devait être tué peu après, rient sur le cliché.

Meurtre dans une Smart

Les raisons de l'altercation mortelle à Cernusco sul Naviglio, près de Milan, relèvent de l'enquête, mais il s'agirait d'une histoire de business. Le déroulement des faits est lui connu à ce jour: Les deux hommes étaient assis dans une Smart à l'arrêt, garée à proximité de la salle de sport Testudo, très appréciée des supporters de l'Inter. Une dispute éclate, puis la situation s'envenime. Bellocco sort un pistolet et tire dans la jambe de Beretta.

Il voulait probablement uniquement le blesser, car à cette distance, il aurait en effet été facile de le toucher mortellement. Beretta a donc la possibilité de sortir son couteau et poignarde, notamment à la gorge, son agresseur. Après avoir été arrêté et conduit à l'hôpital, il déclare: «Je me suis contenté de me défendre».

Beretta a poignardé «sept à dix fois»

Beretta, l'un des chefs du mouvement ultra de l'Inter depuis 2022, fournit plus tard d'autres détails. «Je portais une arme parce que je savais que quelqu'un voulait me tuer», témoigne-t-il devant le parquet. Bellocco avait toutefois réussi à le désarmer, avant de lui tirer dans la jambe.

Le capo interiste, qui avait auparavant déjà fait plusieurs séjours en prison, poursuit: «J'ai ensuite sorti le couteau et l'ai poignardé sept à dix fois». Deux coups ont atteint la gorge et ont été mortels. Beretta est arrêté pour homicide, éventuellement pour meurtre, et pour détention illégale d'armes.

Héritier d'une des plus puissantes familles de la 'Ndrangheta

Bellocco, délinquant condamné de Rosarno en Calabre, est l'héritier d'une des plus puissantes familles de la 'Ndrangheta, la mafia calabraise. Sa famille s'était installée depuis longtemps déjà dans le nord de l'Italie.

Celui que tout le monde appelait Totò, était à Milan depuis un an et avait commencé à s'occuper des affaires familiales. Ces derniers mois, il s'était de plus en plus rapproché de la Curva Nord, car les «affaires de stade» faisaient également partie du business de la famille. Les carabiniers craignent désormais des actions de vengeance.