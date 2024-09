Sascha Stauch: «Nous devons rester humbles et modestes»

L'équipe de Suisse affronte ce vendredi l'Albanie à Lausanne.

Bastien Feller Journaliste Blick

Première de son groupe de qualification pour le prochain Euro M21, l'équipe de Suisse M21 lance ce vendredi à Lausanne son sprint final en affrontant l'Albanie, avant de voler vers le Monténégro y défier la sélection locale mardi.

En mars dernier, les Rougets s'étaient imposés, sans grand souci, 1-3 à Tirana. «Nous avions su faire le job lors d'un match qui devait être compliqué», se souvient Franck Surdez, buteur sur coup franc ce jour-là.

Cette victoire, la quatrième des M21 en six matches, a permis de vivre cette longue pause à la première place du classement, un point devant la sélection roumaine. De quoi aborder ces deux rencontres de septembre gonflé à bloc. «Pour l'instant, je pense que nous pouvons être très confiants au moment d'aborder ces matches, nous savons de quoi nous sommes capables, nous savons que nous sommes bons», déclare le sélectionneur qui reste toutefois méfiant. «Nous ne devons cependant pas sous-estimer nos adversaires. En d'autres termes, nous devons faire preuve d'humilité et de modestie afin de montrer sur le terrain que nous sommes la meilleure équipe.»

Une sélection qui arrive à maturité

Pour cela, Sascha Stauch et son staff peuvent compter sur un groupe qui progresse en club, sur le plan individuel. Si le Neuchâtelois s'impose petit à petit du côté de La Gantoise en Belgique, Ardon Jashari a également connu cet été un transfert en Jupiler Pro League, Ryan Fosso découvre la première division hollandaise et Aurèle Amenda s'en est allé du côté de Francfort. De leur côté, Zachary Athekame, Daniel Dos Santos, Théo Berdayes et Nicolas Muci évoluent désormais en Super League. De quoi estimer que cette sélection arrive à maturité?

«Oui, affirme Sascha Stauch. Avec Valmir Matoshi, Marvin Hubel et Nils Reichmuth, nous n'avons plus que trois joueurs de Challenge League si je peux dire cela comme ça. Tous les autres jouent en Super League ou à l'étranger et obtiennent régulièrement du temps de jeu. Nous nous réjouissons de pouvoir réunir cette sélection avec plusieurs joueurs de première division.»

Plus de 6000 spectateurs attendus ce vendredi

Attrayante sur le papier, cette sélection M21 attire toujours beaucoup de spectateurs dans les tribunes suisses lors de ses sorties. Ce vendredi à la Tuilière, ils seront plus de 6000 là où l'année dernière, face au Monténégro, ils étaient déjà 5666. Lors de ses deux rencontres du mois de novembre 2023 à Neuchâtel, le speaker avait annoncé 5560 fans contre l'Arménie et 5359 face à la Roumanie.

De quoi permettre au service communication des Rougets de se vanter d'être «la sélection M21 la plus suivie d'Europe». «À l'époque où j'ai commencé comme assistant dans cette équipe (ndlr: de 2018-2022), nous jouions devant 800 ou 900 spectateurs, se rappelle Sascha Stauch, fier du chemin parcouru et heureux d'avoir retrouvé Lausanne cette semaine. Aujourd'hui, nous jouons régulièrement devant plus de 5000 spectateurs et pour les joueurs, c'est bien sûr un honneur supplémentaire, une motivation supplémentaire pour montrer et offrir quelque chose aux fans. C'est pour cela que nous irons sur le terrain demain.»