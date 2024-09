Ardon Jashari: «J'ai maintenant compris ce qui est important»

1/6 À Bruges, Ardon Jashari n'a pas eu un départ facile.

Lucas Werder

Il est resté silencieux pendant près d'un an. En novembre dernier, Ardon Jashari (22 ans) avait refusé la convocation de l'équipe nationale des moins de 21 ans en informant l'ASF qu'il n'était pas disponible. Que s'est-il passé exactement? Rien de clair à ce jour. En interne, la querelle a toutefois été réglée depuis longtemps. Le milieu a rejoué avec les M21 fin mars et cet été et faisait partie de la sélection de l'équipe nationale A pour l'Euro en Allemagne.

Jashari ne veut toujours pas parler de son refus d'être convoqué. En revanche, il déclare: «Avant ce rassemblement, j'ai eu une discussion avec Muri, au cours de laquelle j'ai compris ce qui était maintenant important pour moi: disputer deux matches complets avec les M21 et y jouer un rôle important». En mars déjà, avant son retour avec l'équipe de Sascha Stauch, une discussion avait eu lieu entre Yakin et lui, selon Jashari.

Une sorte de nouveau départ donc. Il est indéniable que le sélectionneur de la Nati continue de tenir son joyau en haute estime. Le fait que Jashari ait fait partie de la sélection pour l'Euro le prouve, même s'il n'a pas joué une seule minute lors des cinq matches.

Début difficile à Bruges

Jashari doit également se contenter du banc de touche, du moins jusqu'à présent, dans son nouveau club de Bruges. Lors des premiers matches de la saison, le milieu de terrain a été titulaire à une reprise et a sinon connu des entrées en jeu. Mais en raison de résultats décevants, l'entraîneur des champions en titre Nicky Hayen (44 ans) mise dorénavant sur des éléments plus expérimentés. Au grand dam du Suisse.

Une situation inhabituelle pour l'ancien capitaine du FC Lucerne. En effet, en deux ans et demi, il n'a pratiquement pas manqué un seul match de son club formateur. Jashari reste toutefois détendu: «Le club a un plan clair avec moi et je sais où je me situe avec l'entraîneur», dit-il. «C'est un nouveau défi pour moi. J'ai signé un contrat de quatre ans à Bruges et je ferai tout pour être prêt quand l'entraîneur aura besoin de moi.»

Jashari vit seul pour la première fois

Depuis son transfert à six millions en Belgique, ce n'est pas seulement son rôle au sein de l'équipe qui a changé. En effet, dans sa nouvelle patrie, Jashari vit fois seul pour la première. «Mais je me sens incroyablement bien», dit-il. Faire la cuisine et la lessive soi-même? «Aucun problème». Et le mal du pays? «Jusqu'à présent, je n'ai pas eu le temps de regretter Lucerne», déclare-t-il en riant. «Mais bien sûr, je n'oublierai jamais la ville et le club. Et j'ai naturellement suivi son formidable début de saison.»

Jashari veut désormais retourner en Belgique avec le plus de confiance possible après les deux matches de qualification des moins de 21 ans contre l'Albanie et le Monténégro. Il devra s'y imposer s'il veut redevenir un sujet de discussion pour l'équipe nationale A à l'avenir.