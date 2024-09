Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Gregor Kobel, Yann Sommer et Diogo Costa ont deux points communs: ils sont tous trois nés en Suisse et sont tous trois finalistes du Trophée Yachine, la plus prestigieuse des récompenses individuelles pour un gardien de but. L'un des trois sera-t-il élu meilleur gardien de l'année 2024? Pas impossible du tout au vu du reste des prétendants.

Unai Simon et Emiliano Martinez font également partie des prétendants les plus sérieux, mais Gregor Kobel, Yann Sommer et Diogo Costa ont chacun leur chance.

Gregor Kobel, qui vient de succéder à Yann Sommer dans le but de la Nati, a été le premier à réagir ce mercredi. Présent en conférence de presse à la veille d'affronter le Danemark à Copenhague, il s'est dit honoré. «Tous les jours, je donne le meilleur de moi-même. C'est beau que ce genre de reconnaissance arrive», a commenté le portier du Borussia Dortmund, finaliste de la Champions League.

Brillant à l'Euro dans le but du Portugal, Diogo Costa a également de sacrés arguments à faire valoir, tout comme Yann Sommer, champion d'Italie.

Un tel sacre serait historique: jamais en effet un gardien suisse, à n'importe quelle époque, n'a été considéré comme étant le meilleur portier du monde. Erich Burgener, Karl Engel, Mario Prosperi, Eugène Parlier et d'autres ont été des grands noms, et de telles récompenses individuelles n'existaient pas à l'époque, mais ils n'ont jamais été considérés comme les tout meilleurs, pas plus que Diego Benaglio ou Marco Pascolo. Un portier suisse sur le toit du monde serait un honneur jamais égalé pour l'instant.