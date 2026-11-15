Onze ans après avoir raccroché les crampons, Ronaldinho a retrouvé les terrains professionnels ce dimanche! Devenu actionnaire de Ravenne durant l'été, le Brésilien a disputé une mi-temps avec le club de Serie C, lors de la victoire 2-0 dans le derby contre Forli.

En bref Ronaldinho fait son retour après onze ans et joue 45 minutes pour Ravenne contre Forli

Il délivre de bonnes passes, crée une occasion et participe au but de l’ouverture du score de Donati

On ignore si Ronaldinho disputera encore des matches pour Ravenne

Carlo Steiner

À la mi-temps, le Stadio Bruno Benelli de Ravenne entre en ébullition. Ronaldinho (46 ans) est acclamé par les quelque 7000 spectateurs lors d'un tour d'honneur. L'ancien magicien du Barça et de l'AC Milan prend le temps de saluer le public et de s'incliner devant chacune des tribunes, dont la «Tribuna R10», spécialement aménagée pour l'occasion.

Avant la rencontre, il avait été annoncé que le Brésilien jouerait aussi longtemps que son corps le lui permettrait. Pour son grand retour dans le football professionnel, plus de onze ans après avoir mis un terme à sa carrière, il aura finalement tenu 45 minutes. Sans surprise, le Ballon d'Or 2005 n'affiche pas une condition physique exceptionnelle. Mais le talent, lui, est toujours là. Pour ses débuts sous le maillot de Ravenne, Ronaldinho régale encore par quelques gestes techniques et passes inspirées.

À la 19e minute, il passe même tout près d'offrir un but à son équipe. Sur l'un de ses corners, Giulio Donati reprend le ballon de la tête, mais bute sur le gardien de Forli, Luca Martelli, auteur d'une superbe parade. Un nom qui parlera aux amateurs de football allemand: Donati a disputé 124 matches de Bundesliga avec Leverkusen et Mayence entre 2013 et 2019. Depuis un peu plus d'un an, le latéral droit défend les couleurs de Ravenne.

Ronaldinho à l'origine du 1-0

À la 36e minute, le Brésilien se montre à nouveau décisif. Dos au but, il protège parfaitement le ballon avant de le remettre à Lorenzo Lonardi, qui sert Donati. Depuis une vingtaine de mètres, l'Italien expédie une frappe imparable dans le petit filet gauche. Ronaldinho est directement impliqué dans l'ouverture du score.

Après la sortie de sa nouvelle vedette à la pause, Ravenne parvient à doubler la mise et s'impose finalement 2-0 dans le Derby della Ravegnana. Cette victoire dans ce duel entre voisins – une trentaine de kilomètres séparent les deux villes d'Émilie-Romagne par la Via Ravegnana – permet au club de consolider sa deuxième place. Ravenne revient ainsi à six longueurs du leader, Spezia.

Dans chacun des trois groupes de Serie C, seul le premier est directement promu en Serie B. Les équipes classées derrière doivent passer par un système de play-off particulièrement complexe.

Reste à savoir si Ronaldinho prendra encore part à cette course à la promotion. Lorsque son ami Ignazio Cipriani, propriétaire du club, l'avait présenté comme nouvelle recrue et actionnaire durant l'été, il avait annoncé que le Brésilien disputerait au moins une rencontre. Il avait également révélé une ambition plus symbolique: Ronaldinho aimerait inscrire le dernier but de sa carrière sous les couleurs de Ravenne. Pour réaliser ce souhait, la légende brésilienne devra encore faire trembler les filets.