Roman Bürki sort sur civière, mais gagne la Coupe!

Roman Bürki a vécu une soirée contrastée mercredi. Son équipe Saint-Louis City a remporté l'US Open Cup, la Coupe des Etats-Unis, contre Columbus Crew aux tirs au but, après sa sortie sur civière.

ATS Agence télégraphique suisse

Le capitaine de Saint-Louis a été victime d'un choc violent à la tête à la 78e. Après de longues minutes d'interruption, le Bernois de 35 ans a été évacué sur une civière et transporté à l'hôpital. Il était conscient et capable de bouger au moment de quitter le terrain.

Cette scène s'est produite alors que le score était encore de 0-0. Ben Lundt, le remplaçant de Roman Bürki, a ensuite sorti le grand jeu lors de la séance de tirs au but, remportée 5-3 par Saint-Louis. L'Allemand a repoussé le premier penalty de Columbus, posant ainsi les bases du premier titre de son club, qui participe à la MLS depuis seulement trois ans.

C'est la quatrième victoire de Roman Bürki en Coupe. Avec le Borussia Dortmund, il avait remporté la Coupe d'Allemagne en 2017 et en 2021. Il avait également soulevé la Coupe de Suisse avec Grasshopper en 2013.

La Coupe des Etats-Unis, nommée US Open Cup, existe depuis 1913 ans. Il s’agit donc de la plus ancienne compétition de soccer.