Roggerio Nyakossi est prêt pour les prochaines étapes d'une carrière prometteuse

La Nati M21 doit rapidement resserrer les boulons derrière avant d’affronter la France! Pour y parvenir, les jeunes Suisses comptent notamment sur leur capitaine Roggerio Nyakossi, lequel ne semble pas loin du grand saut en équipe A.

Carlo Emanuele Frezza

Les M21 suisses ont été sévèrement battus en Islande (5-1)! Ils ont certes toujours leur destin entre les mains pour espérer se qualifier pour l’Euro, mais ils devront ramener des points de France, ou espérer que l’Islande perde ou concède le nul contre les îles Féroé. Pas simple. Mais une chose est certaine: ils devront réagir, surtout défensivement, après la débâcle islandaise.

Les Suisses comptent notamment sur les qualités de leur capitaine Roggerio Nyakossi (22 ans). Mais qui est donc ce géant d’1,94 m qui commande la défense et qui souffre d'un déficit de notoriété ailleurs qu'en Suisse romande? «Pour le grand public, je suis certainement encore un peu méconnu. C’est normal. Si les gens ne te voient pas, ils ne peuvent pas vraiment savoir qui tu es.»

Le Genevois évolue à l’étranger depuis 2022 et porte depuis 2025 les couleurs de l’OH Louvain, en Belgique. Nyakossi possède trois nationalités – suisse, togolaise et ghanéenne – et figure sur les tablettes de plusieurs clubs des cinq grands championnats. Selon les informations de Blick, Augsbourg s’est notamment intéressé à lui lors du dernier mercato.

«Quelqu'un sur qui on peut compter»

Quand on échange avec lui, on remarque rapidement un jeune homme vif d’esprit, prévenant et qui n’hésite pas à prendre ses responsabilités. «Je veux être quelqu’un sur qui on peut compter, sur le terrain comme en dehors», explique-t-il. Avec les M21, il porte le brassard de capitaine, comme il l’a déjà fait dans les autres catégories d’âge. «Porter le brassard en équipe nationale est un immense honneur pour moi et ma famille.»

«Aujourd’hui, je me considère clairement comme un défenseur central», explique-t-il. Il a pourtant fait ses débuts professionnels en 2021 au milieu de terrain, à Servette, sous les ordres d’Alain Geiger. Il conserve donc certaines qualités propres à ce poste. «J’ai une bonne qualité de première relance. Je peux aussi me distinguer par mes passes entre les lignes et mes passes diagonales.»

En Belgique, il fait effectivement partie des défenseurs centraux les plus performants dans le jeu de passes en Jupiler Pro League. Il figure également dans le top 10 du championnat au nombre de duels remportés. Son point faible? «Mon explosivité sur les premiers mètres. Et je dois aussi continuer à progresser tactiquement.»

Deux ans et demi à Marseille

«Je ne pense pas qu’il existe une seule bonne voie», estime Roggerio Nyakossi. À l’été 2022, il a lui-même choisi de tenter l’aventure à l’étranger, quittant Servette pour rejoindre l’académie de l’Olympique de Marseille. Il y est resté deux ans et demi et a découvert le football professionnel. «J’étais souvent sur le banc, mais je n’avais pas vraiment de temps de jeu. Je voulais franchir une nouvelle étape et jouer régulièrement. À Louvain, j’en ai eu la possibilité.»

Le Genevois est sous contrat avec le club belge depuis janvier 2025. Il s’est depuis imposé comme un titulaire régulier et, avec une valeur marchande estimée à cinq millions d’euros, il est désormais le joueur avec la plus grosse valeur marchande de l’effectif.

Comme l’a appris Blick, Roggerio Nyakossi aurait même pu partir à l’étranger bien plus tôt. L’Atalanta voulait le recruter alors qu’il n’avait que 15 ans. Il confirme: «J’ai même visité les installations et le centre d’entraînement. Mais à l’époque, j’étais encore très jeune et j’ai décidé avec ma famille de rester à Servette.»

Genève en force!

Comme Zachary Athekame, Winsley Boteli, Johan Manzambi et Zeki Amdouni, Roggerio Nyakossi est né à Genève. Il connaît même les trois premiers depuis leurs années juniors à Servette. Alors, les voir tous les quatre se retrouver un jour en équipe A aurait forcément une saveur particulière. «Ce serait vraiment incroyable. Je ne sais pas s’il y a déjà eu autant de joueurs d’une même génération qui ont parcouru ce chemin ensemble.»

Sa relation avec Johan Manzambi est particulièrement forte. «Nous sommes presque comme des frères. Nous avons grandi ensemble et jouons ensemble depuis que nous sommes petits.» Les deux Genevois joueront-ils bientôt ensemble avec la Nati?