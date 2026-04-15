Lors du match entre Liverpool et Nottingham Forest à Hillsborough, 94 supporters sont décédés sur place et trois autres dans les jours et les années qui ont suivi. Le LFC rend hommage aux victimes le 15 avril de chaque année.

Alexander Hornstein

Cela devait être une fête, mais cela s’est transformé en l’une des plus grandes tragédies de l’histoire du football. Le 15 avril 1989, le FC Liverpool et Nottingham Forest s’affrontent pour une place en finale de la FA Cup. Pourtant, le match est interrompu après seulement six minutes, alors que la catastrophe était déjà en train de se produire.

L'ouverture d'une entrée s'avère erreur fatale

Aujourd’hui, on sait qu’une erreur d’appréciation de la police est à l’origine du drame. Peu avant le coup d’envoi, plus de 2000 supporters de Liverpool n’avaient pas encore pu entrer dans le stade d’Hillsborough, à Sheffield, et se pressaient aux abords des accès. Pour tenter de maîtriser cette foule, il a été décidé d’ouvrir une porte. Si cette mesure a permis d’apaiser momentanément la situation à l’extérieur du stade, elle a en revanche provoqué le chaos à l’intérieur.

Les supporters déjà présents dans les tribunes concernées ont été poussés toujours plus vers l’avant par l’afflux incontrôlé de personnes. Devant eux se trouvait une clôture métallique destinée à séparer les spectateurs du terrain. Lorsque la panique générale a éclaté, la tragédie est devenue inévitable.

Au total, 94 supporters ont perdu la vie sur place. 766 autres ont été blessés, parfois grièvement, et trois personnes supplémentaires sont décédées dans les jours et les années qui ont suivi. La plus jeune victime était Jon-Paul Gilhooley, âgé de seulement 10 ans, cousin de celui qui deviendra plus tard la légende de Liverpool, Steven Gerrard.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Ce n’est que plusieurs décennies plus tard, à la suite des enquêtes menées en 2016, que les autorités ont officiellement été reconnues responsables, notamment pour ne pas avoir orienté les supporters vers des tribunes encore vides. Pendant de longues années, les responsables ont soutenu la version selon laquelle les supporters s’étaient comportés de manière incontrôlée et étaient eux-mêmes à l’origine du drame — une stratégie délibérée destinée à masquer le véritable déroulement des événements.

Une tragédie qui résonne encore aujourd'hui

A Liverpool, le désastre de 1989 est toujours présent. Une statue de bronze dans le centre-ville rappelle les événements et un mémorial a également été érigé sur la façade du stade, où les représentants du club se rendent chaque année pour rendre hommage aux victimes.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Hier, lors du match de Champions League contre le PSG, une chorégraphie grandiose a rendu hommage aux 97 défunts. Une minute de silence est également observée chaque 15 avril à 15h06. La tragédie a également eu des répercussions au niveau international: pendant longtemps, il n'y a pas eu de places debout dans les compétitions de l'UEFA et de la FIFA. Et les barrières entre le terrain et les tribunes ne doivent pas empêcher une fuite potentielle vers la pelouse.

Pour les victimes du désastre d'Hillsborough, ces réglementations arrivent trop tard. Le message de l'hymne du club est donc d'autant plus important: You'll Never Walk Alone.