Le Barça sort en quart de finale de Champions League, au terme d'un match marqué par deux décisions arbitrales litigieuses. Pour cette fois, l'entraîneur Hansi Flick ravale sa frustration, au contraire de Raphinha.

Carlo Emanuele Frezza

C'est devenu une habitude: le parcours du FC Barcelone s'arrête depuis longtemps avant la finale de la Champions League. La dernière fois que les Catalans ont atteint ce stade de la compétition remonte à 2015, lorsqu’ils s’étaient imposés à Berlin face à la Juventus. Depuis, leur parcours européen s’interrompt systématiquement avant le dernier acte.

Cette saison, c’est en quart de finale, face à l’Atlético Madrid que l’aventure prend fin. Pourtant, le Barça a démarré la rencontre pied au plancher et est parvenu à effacer son retard de deux buts du match aller en seulement 24 minutes. Mais faute de parvenir à inscrire un troisième but, et avec la réalisation d’Ademola Lookman pour l’Atlético (1-2), la campagne européenne des Blaugrana se termine une nouvelle fois prématurément.

Hansi Flick en paix

«La réussite n’a pas été de notre côté sur ces deux matchs», résume Frenkie de Jong à propos de cette double confrontation. Même tonalité du côté de l’entraîneur Hansi Flick: «Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs. Sur l’ensemble des deux rencontres, nous avons été la meilleure équipe face à l’Atlético.»

Ce qui frappe, cette fois, c’est le ton nettement plus posé adopté par Hansi Flick, bien différent de celui affiché après le match aller, lorsqu’il avait vivement critiqué l’arbitrage. Pourtant, le match retour a lui aussi donné lieu à plusieurs situations controversées. Dani Olmo les qualifie d’«actions litigieuses».

L’ancien joueur du RB Leipzig est d’ailleurs directement impliqué dans la première d’entre elles: un possible penalty juste avant la pause. Après une légère poussette dans la surface, Dani Olmo s’effondre, mais l’arbitre Clément Turpin, ses assistants ainsi que la VAR décident de laisser jouer. Les caméras de télévision montrent alors un Hansi Flick furieux, réclamant avec insistance un penalty et lançant un regard noir au corps arbitral.

Après la rencontre, l’entraîneur allemand reste toutefois diplomate: «Je ne veux pas en parler, parce que cela ne changera rien. C’est ainsi, et je dois l’accepter. Ce serait peut-être bien pour vous que je m’exprime à ce sujet, mais je ne le ferai pas», rapporte Mundo Deportivo.

«Un match volé», d'après Raphinha

Les émotions ont également été vives au moment de l’expulsion d’Eric García, même si, après coup, les experts se sont globalement accordés sur la justesse de cette décision. En revanche, Raphinha, blessé et absent, ne semble pas partager cet avis. Selon le quotidien catalan, le Brésilien aurait laissé éclater sa colère en zone mixte: «C’est un match volé! La performance de l’arbitre a été catastrophique. L’Atlético a multiplié les fautes sans recevoir le moindre carton jaune.»

Au final, Raphinha devra toutefois reconnaître que, contrairement au match aller, Barcelone a également été victime de ses propres limites à Madrid. Plus douloureux encore: l’Atlético devient ainsi, pour la deuxième fois cette saison, le bourreau des ambitions barcelonaises. Après l’élimination en Coupe d’Espagne, c’est désormais au tour de la Ligue des champions.

Dans les compétitions à élimination directe, tout est donc perdu. Le fait que le titre de champion d’Espagne semble quasiment assuré ne constitue, en ces jours difficiles, qu’une maigre consolation.