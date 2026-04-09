Le FC Barcelone furieux contre l'arbitrage après sa défaite

Barcelone s’incline 0-2 face à l’Atlético en quart de finale aller de Ligue des champions, au terme d’un match marqué par une décision arbitrale contestée. Hansi Flick fulmine contre le VAR.

Christian Finkbeiner

Hansi Flick est un homme mesuré. Mais après la défaite 0-2 du FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions, l’entraîneur allemand des Catalans sort de ses gonds au coup de sifflet final. «Je ne comprends pas pourquoi le VAR n’intervient pas. Nous faisons tous des erreurs. Mais à quoi sert-il? Il y avait penalty et, après un deuxième carton jaune, un rouge. Je ne peux pas l’expliquer.»

L’action qui fait enrager Flick survient à la 54e minute. Sur un renvoi aux six mètres de l’Atlético, le gardien Musso pose le ballon dans la surface et le transmet à quelques mètres vers le défenseur Pubill, placé sur sa droite. Celui-ci contrôle le ballon de la main, puis rejoue le renvoi.

Souvenirs d’Arsenal contre le Bayern

L’arbitre roumain Istvan Kovacs voit la scène, mais laisse jouer. L’assistant vidéo, l’Allemand Christian Dingert, n’intervient pas non plus, déclenchant les sifflets nourris du Camp Nou. Une décision erronée: au moment de la passe de Musso, le ballon est immobile et le jeu a repris. La polémique est renforcée par le fait que Pubill avait déjà été averti avant la pause et aurait dû être expulsé selon le règlement.

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Deux ans plus tôt, une situation presque identique s’était produite lors du match entre Arsenal et le Bayern Munich. Là aussi, l’arbitre n’avait pas sifflé, privant les Bavarois d’un penalty. «C’est le penalty le plus évident que j’aie jamais vu», avait alors déclaré Harry Kane. En conférence de presse, l’entraîneur du Bayern de l’époque, Thomas Tuchel, avait expliqué que l’arbitre avait évoqué une erreur de débutant («kids mistake») et refusé de sanctionner en quart de finale de Ligue des champions.

Une soirée à oublier pour le Barça

Au Camp Nou, le silence du sifflet accompagne une soirée ratée pour Barcelone. Dès la 18e minute, un but de Rashford est refusé aux Catalans. Les locaux manquent ensuite plusieurs occasions, avant un tournant juste avant la pause. Après une faute en position de dernier défenseur sur Simeone, Cubarsí est expulsé, Kovacs lui ayant d’abord montré à tort un simple carton jaune. Le coup franc qui suit est magistralement transformé par Alvarez, qui ouvre le score pour les visiteurs.

Barcelone résiste pourtant en infériorité numérique et manque de réussite sur un coup franc de Rashford qui heurte la barre. Mais à la 70e minute, le Norvégien Sörloth inscrit le 2-0 pour les visiteurs, offrant à l’équipe de Diego Simeone une position idéale avant le retour. Après son élimination en demi-finale de la Coupe du Roi, le Barça pourrait donc aussi céder en Ligue des champions face à l’Atlético, malgré deux victoires en championnat contre cet adversaire.

Barcelone ne renonce pas pour autant, même si le Brésilien Raphinha sera encore absent au match retour en raison d’une blessure. «Nous avons très bien joué à dix», souligne Flick. Les chiffres confirment son analyse, avec 19 tirs à 5 en faveur de l’équipe à domicile. De quoi entretenir l’espoir, comme le martèle l’Allemand, encore marqué par la décision arbitrale: «Nous croyons en nous».