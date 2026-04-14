Ousmane Dembélé et Matvei Safonov qualifient le PSG

Sous la pluie d’Anfield Road, le PSG n’a pas craqué malgré des séquences rendues éprouvantes par la furia adverse. Victorieux 2-0 de Liverpool au match aller, les tenants du titre se sont imposés 2-0 sur un doublé d’Ousmane Dembélé (71e et 91e). Mais ils doivent cette victoire à leur défense et en premier lieu à leur gardien Matveï Safonov.
Le Russe a réussi un miracle sur sa ligne à la demi-heure pour maintenir les siens sur la ligne de flottaison. Comme l’an dernier avec Gianluigi Donnarumma, le PSG possède dans ses rangs un portier qui peut vraiment lui permettre de remporter cette Champions League. Il reste à espérer pour Luis Enrique que Nuno Mendes et Désiré Doué, blessés en cours de match, seront rétablis pour la demi-finale contre le Bayern Munich ou le Real Madrid.
Hugo Ekitiké gravement blessé
Avec Mohamed Salah sur le banc au coup d’envoi mais introduit avant la pause après la grave blessure de Hugo Ekitiké – on redoute une rupture du tendon d’Achille pour le Français -, Liverpool est vraiment tombé les armes à la main. On n’ose imaginer le vent de folie qui aurait pu souffler sur Anfield Road si les Reds avaient ouvert le score.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
8
-15
1