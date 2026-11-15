René Weiler licencié de Washington avec effet immédiat après une fin de saison désastreuse

René Weiler n'est plus l'entraîneur de D.C. United. Le club de Washington a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche la fin de sa collaboration avec l'ancien coach du Servette FC.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

L'aventure américaine de René Weiler (53 ans) est déjà terminée. Après environ un an et demi à la tête de D.C. United, l'entraîneur suisse, vainqueur de la Coupe de Suisse avec Servette en 2024, est remercié avec effet immédiat. Le club de la capitale américaine a officialisé la nouvelle dans la nuit de samedi à dimanche, heure suisse.

D.C. United n'a pas précisé les raisons de cette décision. Les résultats sportifs semblent toutefois avoir pesé dans la balance. La saison régulière de MLS, qui vient de s'achever, a été particulièrement difficile pour la formation de René Weiler. Elle a terminé à l'avant-dernier rang de la Conférence Est, loin des places qualificatives pour les play-off. Sur ses onze dernières rencontres, elle n'a remporté qu'une seule victoire.

Ancien entraîneur d'Aarau, de Lucerne et du Servette FC, René Weiler avait rejoint Washington durant l'été 2025. Mais il n'est jamais parvenu à redresser durablement la situation. Déjà la saison dernière, D.C. United avait terminé dans les dernières places du classement.