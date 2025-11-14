Dernière mise à jour: il y a 33 minutes

L'équipe de Suisse disputera mardi, face à l'Irlande ou au Canada, un huitième de finale de Coupe du Monde M17. Et cela grâce à une nouvelle partie très bien maitrisée face à l'Egypte (3-1).

Le duo romand Adrien Llukes - Ethan Bruchez a fait très mal aux Égyptiens. Photo: FIFA via Getty Images

Bastien Feller Journaliste Blick

L'équipe de Suisse est en huitièmes de finale de la Coupe du monde M17! La Nati doit cet honneur à sa belle victoire face à l'Egypte.

Le gros du travail était fait lors de la première période, lors de laquelle les joueurs de Luigi Pisino inscrivaient deux buts sur leurs trois tentatives. Nevio Scherrer profitait d'un centre du Valaisan Adrien Llukes pour ouvrir le score (16e), alors que le Lausannois Ethan Bruchez enfonçait le clou après une nouvelle très belle action collective suisse (39e, passe décisive de Mladen Mijajlovic).

Noah Brogli nouveau numéro 1 suisse

Entre-temps, les Egyptiens, poussés par plusieurs dizaines de bruyants supporters dans les tribunes, dominaient la rencontre. Et Noah Brogli, nouveau numéro un dans les buts suisses après le forfait sur blessure du Vaudois Théodore Pizarro, intervenait parfaitement sur une frappe puissante d'Omar Abotaleb (24e). Son seul véritable arrête de la rencontre. Car sinon, les tentatives adverses passaient majoritairement à côté et pour certaines très proches du poteau du gardien de Winterthour.

Les Suisses ont rapidement plié l'affaire au retour des vestiaires. Photo: FIFA via Getty Images

Le véritable tournant de la rencontre avait lieu à la 45e lorsque l'arbitre de la rencontre sifflait un penalty pour l'Egypte. Une décision sévère, rectifiée après visionnage des images par le corps arbitral. Luigi Pisino et son staff réussissaient là leur premier challenge du tournoi.

L'aventure continue

L'équipe de Suisse classait rapidement l'affaire au retour des vestiaires. Jill Stiel, pas attaqué à mi-terrain, s'en allait se promener dans la défense égyptienne avant de parfaitement placer son ballon dans le petit filet du but d'Omar Abdelaziz (58e). Quatre minutes plus tard, la Nati Nevio manquait l'occasion d'aggraver encore le score. Mais ni Jill Stiel, dont la frappe était repoussée sur la ligne, ni Nevio Scherrer, qui manquait l'immanquable devant le but vide, ne parvenait à refaire trembler les filets.

Mais l'essentiel est là pour cette formidable équipe de Suisse qui a une nouvelle fois su démontrer solidité, malgré la réduction du score encaissée à la 91e des pieds d'Anas Roshdy, et tranchant offensif. Luigi Pisino et ses joueurs affronteront l'Irlande ou le Canada mardi prochain en huitièmes de finale de cette Coupe du monde M17.